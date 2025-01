Compleet biologisch afbreekbare batterij van papier in de maak

Tech start-up Flint introduceert een papieren batterij die na gebruik binnen zes weken biologisch afgebroken is.

Terwijl technologie zich steeds verder ontwikkelt, is er ook een groeiende vraag naar batterijen. Traditionele varianten brengen schadelijke milieueffecten met zich mee waardoor bedrijven al langere tijd op zoek zijn naar een milieuvriendelijker alternatief. Nu komt Flint, een tech start-up uit Singapore, met een papieren batterij die volledig biologisch afbreekbaar is.

Andere aanpak

De meeste batterijen die we dagelijks gebruiken bevatten schadelijke metalen zoals lithium, kobalt en nikkel. Deze materialen zijn moeilijk te recyclen en worden vaak onder slechte milieu- en arbeidsomstandigheden uit de grond gewonnen. Daarnaast kunnen de batterijen giftige stoffen lekken als ze niet op de juiste manier worden weggegooid, wat ernstige gevolgen kan hebben voor ecosystemen.

Flint Materials wilde het daarom anders aanpakken en presenteerde tijdens de techbeurs CES 2025 hun nieuwe ontwerp. In tegenstelling tot traditionele batterijen is de variant van Flint gemaakt van cellulose, een plantaardige stof die overal in de natuur voorkomt en de basis vormt van het papieren omhulsel van de batterij. Hierdoor kan hij na gebruik op natuurlijke wijze worden afgebroken.

Hydrogel

De papieren batterij bevat dezelfde componenten als een ‘gewone’ batterij: een positieve en negatieve pool, een elektrolyt, en een scheidingswand. Flint vervangt de schadelijke stoffen in batterijen met de milieuvriendelijkere zink, mangaan, cellulose en een hydrogel. Die laatste twee worden gecombineerd tot een door hydrogel-versterkte papieren ring. Deze werkt als een fysieke scheidingswand tussen de twee polen, om kortsluiting te voorkomen, maar maakt tegelijkertijd via de gel een elektrische stroom tussen de elektroden mogelijk.

Het resultaat is een batterij die na gebruik in slechts zes weken volledig biologisch afgebroken kan worden, zonder negatieve effecten op het milieu. Bovendien is er nóg een extra voordeel: de productiekosten liggen zo’n tien procent lager dan die van lithium-batterijen.

Toekomstplannen

De huidige batterijen van Flint leveren een capaciteit van 600 milliampère-uur (mAh). Dat is nog niet voldoende voor mobiele telefoons, die gemiddeld 4500 mAh nodig hebben, maar kan wel worden ingezet bij minder energie-slurpende toestellen zoals sensoren en kleine medische apparaten. Het bedrijf is echter druk bezig met het verder ontwikkelen van hun ontwerp en is niet van plan zich te beperken tot één industrie. Volgens een woordvoerder van Flint kan de batterij in de toekomst op maat worden gemaakt voor elke toepassing die energieopslag nodig heeft.

Het bedrijf heeft ondertussen al ruim twee miljoen dollar aan investeringen verzameld en opent dit jaar een proeffabriek in Singapore, waar de productie op grotere schaal getest kan worden. Ook liggen er al plannen om uit te breiden naar China, India, Vietnam en de Verenigde Staten. De eerste commerciële papieren batterijen zullen waarschijnlijk eind 2025 al in productie zijn.

