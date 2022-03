Picture Perfect: baanbrekende brug

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: de langste hangbrug ter wereld.

Hij is een jaar eerder klaar dan gepland: de 1915 Çanakkale-hangbrug. Met een overspanning van 2023 meter is dat de langste van zijn soort. Maar daarmee houden de records niet op. Zo zijn de pylonen met een lengte van 318 meter nog hoger dan de Eiffeltoren. Verder was er voor de bouw van de brug, waarvan de naam verwijst naar de Slag om Gallipoli in de Eerste Wereldoorlog, 277 duizend kuub beton en 177 duizend ton staal nodig.

De brug hangt over de Dardanellen, een zeestraat in Turkije. Op deze plek verbindt hij Azië en Europa met elkaar. Ook zit er Nederlands DNA in het gevaarte. De fundering is namelijk door bouwbedrijf Strukton in de naburige omgeving gemaakt, waarna er vier sleepboten nodig waren om alles op de juiste plek te krijgen. Dit laatste was misschien nog wel het lastigste aan de klus, omdat het beton op de millimeter nauwkeurig op zijn plaats gezet moest worden.

Bron: De Ingenieur

Beeld: 1915canakkale.com