Pratende robot HAL simuleert hersenletsel

Artsen in opleiding trainen vaak met simulators. Robots zoals HAL kunnen dat leerproces een stuk realistischer maken.

Gaumard Scientific produceert al bijna 20 jaar simulators voor artsen in spe. In 2004 ontwikkelde het bedrijf NOELLE, een serie robots die natale zorg-patiënten nabootsten. Na NOELLE volgde een rits aan andere simulators, zoals VICTORIA, baby TORY en sinds kort de volwassen man HAL. HAL S5301 is een levensgrote humanoïde robot geprogrammeerd om de symptomen van een beroerte en traumatisch hersenletsel na te bootsen.

Slecht praten

HAL kan verbaal reageren op de vragen van studenten. De mechanische patiënt beschrijft zijn symptomen én spreekt net zoals iemand met hersenletsel. De robot heeft in sommige gevallen moeite met articuleren, of kan niet meer op bepaalde woorden komen.

Bij zijn eerste gebruik kan HAL meteen al goed – of juist slecht – praten. Toch leert hij ook zelf tijdens de artsenopleiding nog door. De robot maakt namelijk gebruik van het Gaumard Neural Speech-model, een spraakprogramma gebaseerd op machine learning. Tijdens ieder gebruik doet de bot meer ervaring op en verbeteren zijn gespreksvaardigheden.

Scheef gezicht

In geval van hersenletsel wordt niet alleen spraak aangedaan. Hersenschade uit zich ook vaak via gezichts-, arm- en handbewegingen. Ook die fijne motoriek beheerst HAL. Zelfs zijn gezicht kan scheef hangen door gesimuleerde verlamming, iets wat moeilijk te acteren is.

Bovendien vertoont HALs lichaam problemen met zijn hart, bloedvaten en ademhaling die overeenkomen met de klachten van een hersenletselpatiënt. Studenten kunnen deze symptomen meten en controleren met diagnostische apparaten die in de praktijk ook worden gebruikt. In het geval van een hartaanval kunnen de leerlingen HAL met een defibrillator weer tot zijn gesimuleerde leven wekken.

Bronnen: Gaumard Scientific, New Atlas

Beeld: Guamard Scientific