‘Robotbloed’ stuurt kunstmatige kwal aan

Amerikaanse onderzoekers rusten zachte robots uit met batterijen die door de interne structuren stromen.

Bij een robot stel je je vaak een hard, rigide object voor. Maar de laatste tien jaar werken steeds meer universiteiten en bedrijven aan zachte alternatieven. Deze kunnen op plekken komen die voor harde robots moeilijk zijn te bereiken. Bijvoorbeeld op de oceaanbodem, om deze in kaart te brengen, of in pijpleidingen om deze te inspecteren.

Maar deze zachte helpers moeten wel worden aangestuurd. Onderzoekers van de Cornell University gebruiken hier – zoals ze het zelf omschrijven – robotbloed voor. En hiermee hebben ze onlangs een robotkwal in beweging gebracht.

Zwemklok

Robotbloed klinkt natuurlijk heel spannend; in werkelijkheid gaat het om een flowbatterij. Zo’n batterij draait om het stromen van vloeistoffen. Deze bevinden zich in aparte compartimenten die zijn gescheiden door een membraan. Wanneer beide vloeistoffen langs dit membraan worden gepompt, kunnen ze ionen (geladen deeltjes) uitwisselen. Kort door de bocht zorgt dit uiteindelijk voor een elektrische stroom.

De flowbatterij van de robotkwal is verbonden met een trekdraad die de vorm van zijn zwemklok – zoals de ‘hoed’ van een kwal ook wel wordt genoemd – verandert. Wanneer deze trekdraad de zwemklok bol maakt, beweegt de robot naar voren. Wanneer de hoed zich vervolgens ‘ontspant’, zinkt de kwal weer wat naar beneden. Om daarna verder omhoog te worden gestuwd als de zwemklok weer als een paraplu uitklapt. Enzovoort, enzovoort.

Dit houdt de robotkwal 90 minuten vol voordat de batterij moet worden opgeladen.

Koraalduivel

Hoewel een flowbatterij niet bijzonder krachtig is vergeleken met bijvoorbeeld lithium-ionbatterijen, heeft hij als voordeel dat hij in vrijwel elke ruimte of vorm kan worden ‘geperst’. En deze flexibiliteit is natuurlijk heel nuttig bij het ontwerpen van robots die door nauwe ruimtes moeten bewegen.

Overigens dreven de Amerikaanse onderzoekers eerder al een robotische koraalduivel aan met dit systeem, en ontwikkelden ze een worm die zich met een flowbatterij voortbewoog. Benieuwd welke dieren nog meer op hun programma staan.

Bronnen: Forbes, New Atlas

Beeld: Cornell University