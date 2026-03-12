Deze robotdolfijn kan olievlekken in de oceaan opruimen

Olievlekken zijn enorm gevaarlijk voor de natuur. Een nieuwe robot die is geïnspireerd op zowel een dolfijn als een zee-egel kan de olie uit het zeewater filteren.

Wanneer er onverhoopt een grote hoeveelheid olie in de zee lekt, heeft dat rampzalige gevolgen voor de natuur. De olie is giftig voor zeedieren en blijft plakken in de vacht van zeezoogdieren en in de veren van vogels, waardoor die minder waterafstotend worden. Het is dus zaak om zo’n olievlek zo snel mogelijk op te ruimen.

Er bestaan al meerdere manieren om dat te doen, maar extra methodes zijn altijd welkom. Wetenschappers van de RMIT University in Australië hebben nu een robot ontwikkeld die geheel zelfstandig olie uit het zeewater kan filteren. De eerste versie van het apparaat is ongeveer zo groot als een sneaker en heeft de vorm van een dolfijn.

Zee-egelfilter

Olie blijft drijven op het wateroppervlak en de robotdolfijn zwemt daar doorheen. Een pomp zuigt het vervuilde water via een opening in de ‘neus’ naar een opslagtank. Om te voorkomen dat die tank te snel vol raakt, zit er een filter in de neus die water afstoot en olie doorlaat.

Die filter heeft een speciale coating met kleine zee-egelachtige stekeltjes die alleen met een elektronenmicroscoop zichtbaar zijn. Tussen deze minuscule stekels zitten luchtbelletjes die ervoor zorgen dat water van de filter afrolt, terwijl olie er wel aan kan blijven plakken. Een pomp trekt de olie door de filter, waarna het spul belandt in de opslagtank.

Het materiaal waarvan de filter is gemaakt, is geïnspireerd op zee-egels.

Een school robotdolfijnen

Tijdens tests in het lab kon de robotdolfijn ongeveer 2 milliliter olie per minuut uit vervuild water filteren – en op een enkele batterijlading hield hij dat een kwartiertje vol. Dat klinkt nog niet erg indrukwekkend, maar dit is pas de eerste versie. De onderzoekers hopen hun ontwerp flink op te schalen. Ze verwachten dat de robot uiteindelijk ongeveer zo groot zal zijn als een echte dolfijn.

Het is de bedoeling dat de robotdolfijn in de toekomst in staat is om volledig zelfstandig olie op te zuigen, daarna terug te keren naar een basis om zijn tank te legen en op te laden, en vervolgen weer naar de olievlek te zwemmen. Een school robotdolfijnen herhaalt deze cyclus totdat de klus is geklaard.

De robotdolfijn met een deels gevulde tank (blauwe kerosine in plaats van olie).

Beelden: RMIT University