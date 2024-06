Gevolgen olieramp in de Golf van Mexico nog groter dan gedacht

Niet 321, maar ruim 2800 vierkante kilometer aan zeebodem zou aangetast zijn door een van de grootste olierampen uit de geschiedenis.

Toen op 20 april 2010 een explosie plaatsvond op het olieplatform Deepwater Horizon, maakte de wereld kennis met een gigantische olieramp. Bijna drie maanden lang stroomden er miljoenen liters olie per dag de oceaan in bij de Golf van Mexico. De gevolgen van deze ramp op de natuur zijn veelvuldig onderzocht. Die conclusies waren al niet mis, maar nieuw onderzoek dat onlangs is gepubliceerd in Marine Pollution Bulletin schetst een nog grimmiger plaatje.

Lees ook:

Eenoogkreeftjes

Uit eerdere onderzoeken bleek dat 321 vierkante kilometer van de diepzeebodem aangetast was door de ramp. Die conclusie werd getrokken door naar de gevolgen voor de zogeheten macrofauna te kijken. Dat zijn zeebodemorganismes die achterblijven in een zeef met gaatjes van 0,3 millimeter. Na de ramp gingen er schepen op uit om monsters te nemen van de oceaanbodem op 170 verschillende plekken. Onderzoekers konden deze monsters gebruiken voor hun onderzoek.

In de huidige studie, geleid door de University of Nevada (VS), focusten onderzoekers zich op de gevolgen voor eenoogkreeftjes (Harpacticoïde copepode). Die behoren tot de zogeheten meiofauna: bodemdieren die nog door een zeef met gaatjes van 0,1 millimeter zouden glippen. Die zijn dus nóg kleiner dan de bodemdieren die in eerdere onderzoeken centraal stonden. De eenoogkreeftjes zijn extra gevoelig voor vervuiling van de bodem, wat ze geschikt onderzoeksmateriaal maakt.

Olieramp in de Golf van Mexico

Van de 170 monsters die eerder waren genomen, werden er 95 nog een keer bekeken. Maar dan dus met een focus op meiofauna en de kreeftjes in het bijzonder. Binnen de orde van eenoogkreeftjes zijn er verschillende families, waarvan er sommige beter tegen vervuiling kunnen dan andere.

De onderzoekers zagen dat de samenstelling van de verschillende soorten flink verschilde tussen de aangetaste gebieden en controlegebieden. Op basis van het grote verschil in biodiversiteit, concludeerden de onderzoekers dat de olieramp in de Golf van Mexico niet 321, maar 2864 vierkante kilometer van de zeebodem heeft aangetast.

Ook andere populaties minuscule bodemdieren zijn door de olieramp flink beschadigd. Sommigen zijn er bovenop gekomen, maar anderen zijn nog steeds aan het herstellen.

Zware metalen

In ruwe olie zit doorgaans resten van zware metalen, waaronder mangaan, kobalt en chroom. Deze stoffen kunnen het uiterlijk van eenoogkreeftjes veranderen en de ei-ontwikkeling bemoeilijken. De overlevingskansen van de dieren neemt hierdoor af. Vooral de families Cletodidae, Ectinosomatidae en Miraciidae namen door toename van zware metalen, dankzij de olieramp van 2010, in aantal af.

Bron: Marine Pollution Bulletin

Beeld: NASA/GSFC, MODIS Rapid Response / Publiek Domein