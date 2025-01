Robotstofzuiger krijgt grijper

Met behulp van een robotarm weet dit mechanische schoonmakertje je rondslingerende sokken en papierpropjes op te ruimen.

Robotstofzuigers zoals de Roomba kennen we inmiddels wel. Maar het Chinese bedrijf Roborock heeft tijdens het techevent CES 2025 een bijzonder exemplaar aan de wereld laten zien. De Saros Z70 is namelijk een robotstofzuiger met een mechanische arm waarmee hij troep kan opruimen.

Prullenbak of wasmand

Met behulp van een camera scant de slimme stofzuiger de ruimte op objecten die in de weg liggen. Door de training van Roborock herkent hij 108 voorwerpen, zoals verdwaalde sokken, en je kunt de Saros Z70 zelf nog vijftig extra objecten leren identificeren.

Vervolgens klapt de robotarm uit de bovenkant van de stofzuiger en pakt de troep van de grond. Door middel van een app kun je vooraf aangeven waar hij deze objecten moet droppen. In de daartoe bestemde prullenbak of wasmand – we noemen maar iets…

300 gram

Hebben? Dan moeten we je (voor nu) teleurstellen: je kunt Saros Z70 nog niet kopen, en het bedrijf heeft ook nog niets gezegd over het prijskaartje dat aan de robotstofzuiger hangt. De mechanische helper moet ook nog wat verbeteringen ondergaan. Zo kan de arm een maximaal gewicht van slechts 300 gram tillen, en grijpt hij niet altijd in een of twee keer raak.

Nog even zelf je vieze sokken in de wasmand gooien dus.

Bronnen: New Atlas, Bright.nl

Beeld: Roborock