Slimme bril schendt privacy door in een oogopslag persoonlijke gegevens van anderen te verzamelen

Studenten ontwikkelden een slimme bril die met behulp van gezichtsherkenning in enkele seconden persoonsgegevens van vreemden kan onthullen.

Studenten van de Harvard Universiteit hebben een product ontwikkeld waarmee in een mum van tijd persoonlijke informatie kan worden opgehaald. In onderstaande video, gedeeld via X, doen de studenten een demonstratie. Hier is te zien hoe ze binnen een paar seconden de namen, adressen, en familieleden van volslagen vreemdelingen weten te noemen.

Het project, I-XRAY, is een goed voorbeeld van hoe grensoverschrijdend gezichtsherkenning kan zijn in combinatie met de juiste technieken. De studenten maakten gebruik van een eerdere samenwerking tussen Ray-Ban en techgigant Meta; een slimme bril met ingebouwde camera’s en AI-objectherkenning.

Are we ready for a world where our data is exposed at a glance? @CaineArdayfio and I offer an answer to protect yourself here:https://t.co/LhxModhDpk pic.twitter.com/Oo35TxBNtD — AnhPhu Nguyen (@AnhPhuNguyen1) September 30, 2024



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees ook:

Digitale detective

I-XRAY gebruikt naast AI een aantal technieken om software te creëren waarmee jouw persoonlijke informatie binnen enkele seconden te zien is voor de drager van de bril. Via de livestream-functie stuurt de bril beeldmateriaal naar een computerprogramma. Dit wordt geanalyseerd met gezichtsherkenningssoftware, die het vergelijkt met beelden op het internet. Vervolgens gebruikt het een large language model om persoonlijke data zoals je naam of je werkgever op te zoeken. Zo’n model is in staat relevante gegevens uit verschillende bronnen samen te voegen.

Als klap op de vuurpijl zoekt de software via sites zoals FastPeopleSearch en Cloaked.com naar je thuisadres en zelfs delen van je burgerservicenummer. Deze websites verkrijgen dit soort persoonlijke gegevens via datalekken bij grote bedrijven, zonder dat je hier iets van meekrijgt.

Bewustzijn

De makers, AnhPhy Nguyen en Caine Ardayfio, willen met het product bewustzijn creëren voor de mogelijke effecten van gezichtsherkenningstechnologieën. Ze maken hun product niet beschikbaar voor anderen.

Volgens de studenten is het mogelijk om jezelf te beschermen tegen soortgelijke situaties. Dit kan met gespecialiseerde bedrijven die helpen bij het verwijderen van ongewenste persoonlijke informatie die online staat, of door je gegevens te beschermen met tweestapsverificatie. Wel zeggen ze dat het helaas vaak niet mogelijk is om bepaalde gegevens, zoals je telefoonnummer, helemaal te verwijderen van het internet.

Bronnen: I-XRAY, bright.nl

Beeld: Trusted Reviews