Tech start-up maakt foto’s van je poep

De start-up Throne maakt camera’s speciaal voor in je toilet om foto’s te maken van je ontlasting.

Binnenkort kunnen je dagelijkse bezoekjes aan het toilet bijdragen aan je gezondheid, dankzij een wc-camera van het bedrijf Throne. Deze maakt het mogelijk je ontlasting te monitoren en analyseren, en je zo een beter inzicht te geven in de gezondheid van je darmen, zonder extra moeite te hoeven doen.

Ontlasting opnames

De wc-camera van Throne maakt compleet geautomatiseerd foto’s van je ontlasting na een toiletbezoek. Hij staat naar beneden gericht, zodat er verder niets op beeld komt te staan. De foto’s worden direct naar een platform gestuurd waar ze geanalyseerd worden door een AI-algoritme dat Throne samen met artsen heeft ontwikkeld en getraind.

Het beoordeelt onder andere de kleur, consistentie, grootte en vorm van je drol en probeert zo patronen te identificeren die kunnen wijzen op gezondheidsproblemen. De resultaten worden naar een app gestuurd, waar je een uitgebreid rapport krijgt over je spijsvertering. Op deze manier kun je worden gewezen op problemen zoals uitdroging, tekorten aan voedingsstoffen en darmaandoeningen.

Privacy

Volgens de website van Throne staat privacy bovenaan hun prioriteitenlijstje. De camera maakt gebruik van encryptie om ervoor te zorgen dat alle verzamelde gegevens veilig worden opgeslagen en verwerkt. Beelden worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet-relevantie foto’s worden verwijderd. Alleen de gebruikers hebben toegang tot hun resultaten via een app die is beveiligd met een wachtwoord. Het systeem verwerkt de data zonder menselijke bemoeienis, het algoritme doet alles.

De Throne-app houdt je toiletbezoeken nauwkeurig bij. Beeld: Throne.

Niet-invasief

Hoewel de wc-camera uniek is in zijn focus op ontlasting, is het product onderdeel van een bredere trend in de gezondheidszorg, waarbij mensen steeds meer inzicht krijgen in hun gezondheid zonder dat ze daarvoor naar de dokter hoeven te gaan. Slimme horloges meten al jaren onze hartslag en zuurstofgehalte, en andere bedrijven experimenten met sensors die bijvoorbeeld je urine kunnen analyseren.

Momenteel is het bedrijf nog volop bezig met verdere ontwikkeling van hun product. Met nog betere AI-algoritmes hoopt het in de toekomst nauwkeurigere analyses aan te kunnen bieden, door bijvoorbeeld vroege tekenen van ziektes zoals darmkanker te kunnen detecteren. Daarnaast onderzoekt Throne de mogelijkheden om samen te werken met zorgverleners. Ze zien het als een efficiënte manier om patiënten thuis op een niet-invasieve manier te monitoren, zonder arts of patiënt verder te belasten.

Ondertussen kan de camera alvast vooruitbesteld worden. Hij zal ongeveer 460 euro gaan kosten. Maar als je er vroeg bij bent, heb je dankzij de early bird korting voor slechts 275 euro deze slimme camera aan je wc-bril hangen.

Bronnen: Throne Science, TechCrunch, Bright

Openingsbeeld: Throne