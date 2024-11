Vandaag in 1919: de uitvinder van het AK-47 vuurwapen wordt geboren

Michail Kalasjnikov (links) presenteert een nieuw vuurwapenontwerp aan officieren van het Ministerie van Defensie van de USSR, 1949. Beeld: Ministry of Defence of the Russian Federation/Wikimedia.

Op 10 november 1919 werd Michail Kalasjnikov geboren, uitvinder van de AK-47.

Begin twintigste eeuw werd de man geboren die in zijn leven verschillende geweren zou ontwerpen. Zo ook de AK-47, een automatisch vuurwapen dat al miljoenen mensen het leven heeft gekost.

Meer Vandaag in…

Handige harrie

Kalasjnikov werd als zeventiende kind van een boerengezin geboren in de Altaj-regio in Rusland, waar hij in armoede opgroeide. Al vroeg ontwikkelde hij een fascinatie voor mechanica, en na zijn schooltijd ging hij op jonge leeftijd aan het werk bij een spoorwerkmaatschappij. Toen hij in 1939 werd opgeroepen door het leger, kwam de kennis die hij daar had opgedaan goed van pas. Hij ging aan de slag als tankmonteur en werkte zichzelf omhoog tot tankcommandant.

In juni 1941 werd Kalasjnikov door het leger naar Leningrad verplaatst. Datzelfde jaar raakte hij ernstig gewond in een gevecht op het Russische front, waar het Rode Leger de stad Brjansk verdedigde tegen de Duitsers. Tijdens zijn herstel in het ziekenhuis begon hij, geïnspireerd door klachten van zijn medesoldaten over de kwaliteit van hun wapens, met het ontwikkelen van zijn eerste geweren.

Ak-47

In 1944 ontwierp hij een zelfladende karabijn, een geweer dat makkelijker te hanteren was tijdens gevechten, waarvan hij in 1947 een verbeterde versie uitbracht. Deze kwam bekend te staan als de AK-47, een afkorting voor Avtomat Kalasjnikova model 1947. Het wapen was gemakkelijk te produceren en te onderhouden, en was bedoeld om soldaten een effectief wapen te geven dat schadebestendig was in de hitte van de strijd. Al snel werd het wapen de standaard voor het Rode Leger.

De AK-47. Beeld: Wikimedia Commons.

De AK-47 groeide uit tot een belangrijk Russisch exportproduct. Naar schatting zijn er wereldwijd zo’n 100 miljoen exemplaren in omloop. Het precieze aantal doden door het wapen is moeilijk te achterhalen, maar experts schatten dat het vuurwapen wereldwijd miljoenen slachtoffers heeft geëist. Vandaag de dag wordt het nog altijd ingezet door de legers van meer dan tachtig landen, evenals door verschillende terreurgroepen. In 2002 zei Kalasjnikov: “Als ik Bin Laden met zijn AK-47 zie, word ik nerveus. Maar wat kan ik doen? Terroristen zijn niet gek: ook zij kiezen voor de meest betrouwbare wapens.”

Schuldbewust

Kalasjnikov overleed op 23 december 2013. In de jaren voorafgaand aan zijn dood twijfelde hij toch geregeld of hij er goed aan had gedaan om de AK-47 te ontwerpen. Naar eigen zeggen had hij deze altijd gezien als een wapen om jezelf mee te verdedigen, niet om anderen mee aan te vallen. Zes maanden voor zijn overlijden schreef hij een brief aan de leider van de Russische Orthodoxe kerk, waarin hij vroeg of hij schuldig was aan de dood van de vele slachtoffers van zijn wapen. Deze schreef terug dat hij Kalasjnikov zag als een voorbeeld van patriotisme, en dat hij goed had gehandeld.

Bronnen: EW, Historiek, BBC News, Economist, The Atlantic