Vandaag in 1963: Joe Walker bereikt de ruimte met raketvliegtuig X-15

Vandaag in...

Op 22 augustus 1963 bereikte testpiloot Joe Walker in het raketvliegtuig X-15 een hoogte van 108 kilometer. Hij werd daarmee de eerste persoon die twee keer in de ruimte was geweest.

Joseph Walker in zijn ruimtepak. Beeld: NASA.

Het X-15 raketvliegtuig was een belangrijk experimenteel vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht en NASA. Het brak meerdere snelheids- en hoogterecords in de jaren 60 en leverde een hoop kennis op voor de ontwikkeling van nieuwe ruimtevaartuigen.

Op 19 juli 1963, tijdens Flight 90, bereikte Joseph ‘Joe’ Walker (1921-1966) met de X-15 een hoogte van 106 kilometer. Dit was de eerste keer dat het raketvliegtuig de Kármánlijn passeerde, de denkbeeldige grens van de ruimte op 100 kilometer. Walker werd daarmee een van de eerste mensen in de ruimte.

Een maand later, op 22 augustus 1963, vloog hij tijdens Flight 91 weer voorbij de Kármánlijn. Deze keer behaalde hij zelfs een hoogte van 108 kilometer. Hiermee werd hij de eerste persoon die twee keer in de ruimte was geweest.

