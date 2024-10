Vandaag in 1968: de Apollo 7-missie wordt gelanceerd 

Op 11 oktober in 1968 ging de eerste bemande missie van het Apolloprogramma van start.

Apollo 7 was onderdeel van het overkoepelende Apolloprogramma, dat in 1961 werd opgezet met als doel de eerste man op de maan te zetten. Gedurende elf dagen bewoog het ruimtevaartuig zich op ruim 225 kilometer hoogte in een baan om de aarde. Tijdens deze ruimtemissie zijn meerdere systemen getest en werden de eerste live beelden vanuit de ruimte ooit uitgezonden. De experimenten uitgevoerd door Apollo 7 droegen bij aan de succesvolle maanlanding, die slechts negen maanden later plaatsvond.

Meer Vandaag in…

De weg naar de iconische maanlanding verliep helaas niet zonder slag of stoot. Een brand tijdens een test van de Apollo 1-missie leidde tot de tragische dood van drie crewleden aan boord. Apollo 1 heeft hierdoor nooit gevlogen, en de NASA ging aan de slag met een grondige herziening van de veiligheidsprocedures. Twintig maanden later werd Apollo 7 uiteindelijk de eerste bemande missie van het Apolloprogramma. Naast het testen van enkele technologische ontwikkelingen, diende de missie ook om het vertrouwen in het programma te herstellen na de tragedie van Apollo 1. In beide opzichten bleek de missie succesvol

Ruimtegeschil

Waar het technisch allemaal op rolletjes liep, was er sprake van spanning onder het personeel. Er ontstond een conflict tussen de bemanning van Apollo 7 en de crew op aarde. Commandant Walter Schirra vond dat er meer focus moest liggen op de veiligheid van de astronauten, ook als dit ten koste zou gaan van de geplande tests.

Het grootste conflict deed zich voor vlak voor de landing. Schirra wilde afwijken van het protocol en landen zonder helm. De drie bemanningsleden hadden een verkoudheid te pakken, en met helm zouden zij hun neus niet kunnen snuiten. De verhoogde druk tijdens de landing in combinatie met hun verstopte neus zou volgens de commandant kunnen leiden tot gescheurde trommelvliezen.

Op 22 oktober landde de bemanning in de Atlantische Oceaan, zonder helm. Volgens de NASA hebben de onenigheden uiteindelijk geleid tot een verbeterd begrip binnen de organisatie, en hebben ze op basis van de missie effectievere communicatiestrategen kunnen ontwikkelen.

Bronnen: NASA, IsGeschiedenis, HISTORY