Vandaag in 1977: Voyager 1 wordt gelanceerd

Vandaag is het 47 jaar geleden dat Voyager 1 werd gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. Twee weken na tweelingbroer Voyager 2 en beide ruimtesondes razen nog steeds door het heelal.

Voyager 2 werd gelanceerd op 20 augustus 1977, vanaf Cape Canaveral in Florida. Op 5 september 1977 volgde, zoals dat vanuit het oogpunt van risicospreiding gebruikelijk was, een tweelingbroer: Voyager 1. Het doel van de missie was zoveel mogelijk informatie verzamelen over de planeten Jupiter en Saturnus en hun manen.

Voyager 2 vloog daarna door naar Uranus en Neptunus en zijn broertje vertrok richting de rand van het zonnestelsel. Die bereikte hij op 25 augustus 2012, daarmee werd Voyager 1 het eerste ruimtevaartuig dat ons zonnestelsel heeft verlaten. Voyager 2 deed dat op 5 november 2018.

De afgelegde routes van beide Voyagers. Beeld: NASA/JPL-Caltech.

Technische problemen

Na al die tijd heeft de NASA nog steeds contact met beide ruimtesondes. Maar doordat Voyager 1 op 25 miljard kilometer van de aarde vliegt, duurt het bijna 23 uur voordat een signaal de ruimtesonde bereikt, en nog een 23 uur voordat de reactie hier weer arriveert. En dat levert unieke problemen op, bijvoorbeeld als de boordcomputer kuren vertoont en de helpdesk op aarde het probleem moet zien te fiksen.

Beeld: NASA/JPL-Caltech