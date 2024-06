Vandaag in 1979: zonnepanelen op het Witte Huis die snel werden verwijderd

President Jimmy Carter houdt een persconferentie op het dak van het Witte Huis om zijn energiebeleid bekend te maken en om de nieuwe zonnepanelen te laten zien. Beeld: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images.

Op 20 juni 1979 liet de Amerikaanse president Jimmy Carter zonnepanelen op het dak van het Witte Huis plaatsen; Carters opvolger, Ronald Reagan, liet ze in 1986 weer weghalen.

De Amerikaanse ex-president Jimmy Carter liet op 20 juni 1979 32 zonnepanelen op het dak van de westvleugel van het Witte Huis installeren. De opgewekte energie werd gebruikt om water mee te verwarmen. De installatie, tijdens een oliecrisis, moest alternatieve en hernieuwbare energie stimuleren.

Maar zeven jaar later, in 1986, liet Reagan ze stilletjes verwijderen tijdens reparatiewerkzaamheden aan het dak en legde ze in een opslagruimte. De panelen zijn daarna nooit teruggeplaatst.

Gammele schoolbus

Vijf jaar lang stonden ze stof te verzamelen. Uiteindelijk verwijderde een medewerker van Unity College, een universiteit die op zoek was naar publiciteit, de stoelen uit een gammele schoolbus en haalde de zonnepanelen op. Daar hebben ze tot 2004 dienst gedaan. Een aantal van de panelen is nu nog te aanschouwen in verschillende musea.

Inmiddels liggen er wel weer zonnepanelen op het dak. In 2003 installeerde de regering van George W. Bush stilletjes thermische zonneboilers. Deze worden onder andere gebruikt om water te verwarmen voor het onderhoudspersoneel en voor het presidentiële zwembad. Ook Barack Obama liet zonnepanelen installeren.

Bronnen: Yale Climate Connections, University of California, The Atlantic