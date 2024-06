Vandaag in 2004: SpaceShipOne wint commerciële ruimtevaart-race

Op 21 juni 2004 werd SpaceShipOne het eerste niet door overheden gefinancierde vaartuig dat de ruimte bereikt.

Hoewel er tegenwoordig tientallen commerciële ruimtevaartuigen zijn, waren er tot een aantal jaar terug alleen door overheden gefinancierde vaartuigen in de ruimte geweest. SpaceShipOne, een experimenteel ruimtevliegtuig van het Amerikaanse lucht- en ruimtevaartbedrijf Scaled Composites, bracht daar in 2004 verandering in.

Na enkele testvluchten passeerde SpaceShipOne op 21 juni de Kármánlijn, een denkbeeldige grens op 100 kilometer boven de aarde die wordt gezien als de overgang naar de ruimte. Het vaartuig bereikte een hoogte van 100,124 kilometer.

SpaceShipOne had (zoals gepland) lang niet genoeg snelheid om in een baan om de aarde te komen. Het schip bleef net iets meer dan 10 seconden boven de Kármánlijn.

Lancering vanuit de lucht

Het ruimtevliegtuig van Scaled Composites werd vanuit de lucht gelanceerd. Een groot draagvliegtuig, de White Knight One, bracht het naar een hoogte van 15 kilometer. Daar liet hij SpaceShipOne vallen, die kort daarna zijn raketmotoren activeerde en naar de ruimte vertrok.

Saillant detail: hoewel SpaceShipOne helemaal naar de ruimte reisde, landde hij meestal een paar minuten eerder dan White Knight One.

White Knight One bracht SpaceShipOne naar een hoogte van 15 kilometer. Beeld: Michael Pereckas/CC BY-SA 2.0.