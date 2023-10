Mondtape is populair, maar werkt niet tegen snurken

[ADVERTORIAL]

Je leest en hoort weleens dat je minder snurkt – en dus je slaapkwaliteit verbetert – als je je mond afplakt met tape. Maar er blijkt een addertje onder het gras te zitten. Merijn van de Laar, slaapwetenschapper bij Beter Bed, legt uit waarom.

Waarom zou je je mond dicht tapen?

Op social media gaat het advies rond om je mond af te plakken voor het slapen gaan, dat zou namelijk voorkomen dat je gaat snurken. Dat klinkt misschien vrij heftig, maar toch is het niet een gekke gedachte. Een van de oorzaken van snurken is ademen door je mond. Door deze dicht te tapen ‘dwing’ je jezelf om door je neus te ademen. Daarnaast zou het nog een aantal voordelen hebben, zoals het voorkomen van een slechte adem, heesheid en ‘brain fog’ in de ochtend.

Onderzoek mondtape tegen snurken

Veel mensen zoeken naar manieren om het snurken te stoppen. Antisnurkmiddelen vliegen dan ook als warme broodjes over de toonbank. Maar het is wel belangrijk om na te gaan of die ook werken. Daarom is er in 2015 onderzoek gedaan naar het effect van mondtape onder dertig patiënten met milde slaapapneu.

Wat is slaapapneu? Slaapapneu is een slaapstoornis waarbij er problemen zijn met de ademhaling tijdens het slapen. Hierdoor zijn er regelmatig ademstops die zorgen voor een verminderde zuurstofopname. Vaak zijn deze mensen slaperig overdag. Soms zelfs zo erg dat ze ongewenst in slaap vallen.

Bij de deelnemende apneupatiënten verminderde het snurken aanzienlijk. In 2022 is er nogmaals een vergelijkbaar onderzoek gedaan in een kleine groep (twintig mensen) met milde slaapapneu. Ook weer met positieve resultaten.

Toch mogen we hier niet te snel positieve conclusies uit trekken. Beide onderzoeken keken alleen naar mensen met een slaapstoornis en niet naar ‘algemene snurkers’. We weten dus niet of het bij die laatste groep ook werkt, en die groep is nou net vele malen groter.

Werkt mondtape tegen snurken?

Als we uitgaan van ‘normaal snurken’ – en dus geen slaapstoornis – is het simpele antwoord: daar is geen bewijs voor. Bovendien zijn er een aantal vervelende bijwerkingen, afhankelijk van welk snurktape je gebruikt, namelijk:

irritatie op- of rond de lippen

pijn bij het verwijderen van de mondtape

verstoorde slaap door irritatie of vanwege moeite met het ademen via de neus

angst, voor de mensen die zich oncomfortabel voelen na het afplakken van de mond

Minder snurken? Pas je leefstijl aan!

Er is dus niet genoeg bewijs voor een positief effect van snurktape terwijl het middel wel duidelijke bijwerkingen heeft. Wat je wel kunt doen om snurken te verminderen? Je leefstijl aanpassen:

overgewicht zorgt voor snurken, afvallen is dus een goed plan

stop met roken

drink zo min mogelijk alcohol en vermijdt het volledig voor het slapengaan

probeer zo min mogelijk op je rug te slapen. Een kussen voor zijslapers kan hierbij helpen.