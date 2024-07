Vandaag in 1925: Hitler publiceert Mein Kampf

Op 18 juli 1925 werd Adolf Hitlers autobiografische boek Mein Kampf gepubliceerd, waarin hij zijn ideeën en plannen uiteenzet.

Na een mislukte staatgreep in 1923, de zogenoemde Bierkellerputsch, werd Adolf Hitler veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar. Daarvan hoefde hij uiteindelijk slechts tien maanden uit te zitten. In die periode schreef hij met behulp van medeveroordeelde Rudolf Hess zijn boek Mein Kampf.

Oorspronkelijke titel

Op 18 juli 1925 publiceerde hij het eerste deel, met de ondertitel Eine Abrechnung (Een afrekening). In 1926 volgde er een tweede deel: Die national-sozialistische Bewegung (De nationaal-socialistische beweging). Het gebundelde werk werd bekend als simpelweg Mein Kampf.

Hitler gaf zijn boek eerst de titel Viereinhalb Jahre Kampf gegen Lüge, Dummheit und Feigheit (Vier en een half jaar strijd tegen leugens, domheid en lafheid), maar zijn uitgever overtuigde hem om die in te korten.

Mein Kampf staat vol Jodenhaat

In Mein Kampf schrijft Hitler over zijn ideeën en presenteert hij zich als leider van extreemrechts. Hij beschrijft zijn leven en vertelt over zijn jeugd, zijn ‘bekering’ tot antisemiet en zijn tijd als soldaat in de Eerste Wereldoorlog. Hij geeft ook af op de politieke situatie in Duitsland.

Hitler schrijft in Mein Kampf over zijn toekomstplannen voor Duitsland. Zo wil hij grondgebied veroveren in Oost-Europa om meer ‘lebensraum’ te verkrijgen en wil hij de Joden uit Duitsland weg hebben. In zijn boek staan niet de plannen voor de Holocaust, maar het laat wel zien dat zijn Jodenhaat al vroeg bestond.

Bron: Anne Frank Stichting

Beeld: Sean Gallup/Getty Images