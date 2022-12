Ploegen zonder zwoegen

Met de hand zaaien of oogsten, dat zie je een boer niet zo snel meer doen. Toch is het ook met de huidige machinerie nog ploeteren op de boerderie. Maar dankzij nieuwe automatische systemen kunnen landbouwers straks misschien het harde werk aan hun tractors of drones overlaten.

Techniek heeft altijd een grote rol gespeeld in de landbouw. Toen jager-verzamelaars zo’n 12.000 jaar geleden geleidelijk aan stopten met hun eeuwenoude nomadische bestaan, werden gereedschappen zoals de sikkel erg belangrijk voor de ontwikkeling van hun nieuwe landbouwsamenlevingen. Een paar duizend jaar later werd in Egypte en het oude Mesopotamië los van elkaar de irrigatie uitgevonden. Daardoor werd veeteelt en voedselproductie mogelijk op plaatsen waar eerder niks wilde groeien. En op pictogrammen van 3000 voor Christus uit Mesopotamië zijn aanwijzingen gevonden dat de boeren er toen al ploegen gebruikten.

Sindsdien heeft de landbouw nog allerlei ontwikkelingen doorgemaakt, met steeds beter gereedschap en innovaties, zoals verschillende soorten molens. De iconische Hollandse windmolens, maar ook watermolens hielpen de mens bij het vermalen van granen en snijden van hout. Toen omstreeks 1750 de tweede landbouwrevolutie begon, kwam de vooruitgang in een stroomversnelling. Dankzij kunstmest konden boeren meer en stelselmatig voeding produceren. De uitvinding van de tractor eind negentiende eeuw zorgde ervoor dat trekdieren als paarden en ossen met pensioen konden.

Nu wordt er een nieuwe slag gemaakt op de boerderij: het massaal inzetten van autonome systemen. Staan we aan de vooravond van het pensioen van de boer zelf? Veel bedrijven werken er in elk geval hard aan om de agrariër binnenkort eens wat meer rust te geven.

Intelligente tractor

John Deere wil deze herfst bijvoorbeeld vijftig compleet autonome tractors rond hebben rijden in de Verenigde Staten. De zelfrijdende machine die het bedrijf heeft ontwikkeld, maakt gebruik van zes paar stereocamera’s die samen zorgen voor een 360-graden-rondblik. Op basis van deze beelden beslist een deep neural network, een programma dat zelf kan leren, met behulp van kunstmatige intelligentie binnen 100 milliseconden of de tractor moet stoppen of rustig door kan rijden.

Volgens het Amerikaanse bedrijf hoeven boeren de nieuwe tractor alleen nog maar af te stellen en naar een veld te rijden. Met een app kan de boer de tractor aanzetten, om zich vervolgens met andere dingen bezig te kunnen houden. Hij kan op elk moment live beelden bekijken van de tractor en ingrijpen door bijvoorbeeld de rijsnelheid aan te passen. Zien de camera’s iets opvallends en weet het systeem niet goed hoe het verder moet, dan stopt de tractor en krijgt de boer een melding, zodat hij de situatie zelf kan beoordelen.

