’s Werelds grootste drijvende windturbine is klaar voor gebruik

Voor de kust van China is de grootste drijvende windturbine ooit geïnstalleerd. Hij kan genoeg stroom produceren voor 24.000 huishoudens.

De grootste windturbines staan in zee. Niet alleen omdat daar meer ruimte is, maar ook omdat de wind daar vaak harder en consistenter is. Grotere (en vaak erg dure) turbines zijn daar dus efficiënter en winstgevender dan op het land.

De meeste offshore windturbines worden met stevige funderingen in de zeebodem verankerd. Dat is echter alleen technisch en economisch haalbaar als de zee niet te diep is en de bodem daar geschikt voor is. Ze staan daarom vaak relatief dicht bij de kust. Zonde, want verder op zee waait het meestal nog harder.

Steeds meer bedrijven zien daarom heil in drijvende windturbines, want die kun je in veel dieper water plaatsen. Afgelopen weekend is in China zelfs de grootste drijvende windturbine ooit geïnstalleerd. De Three Gorges Pilot, zoals de experimentele turbine heet, staat nu zo’n 70 kilometer voor de kust van de stad Yangjiang. Het water is daar ruim 50 meter diep. (40-60 meter is de maximale diepte voor traditionele turbines die in de zeebodem worden verankerd.)

Drijvend platform

De Three Gorges Pilot is 270 meter hoog en heeft een rotordiameter van 252 meter (de draaicirkel van de rotorbladen). Hij heeft een verwacht vermogen van 16 megawatt.

De turbine is gebouwd op een drijvend platform van 80 bij 91 meter en met een waterverplaatsing van 24.100 ton. Een slim ballastsysteem zorgt dat dit platform stabiel blijft drijven.

De turbine wordt op zijn plek gehouden door een combinatie van ankerkettingen en speciale kabels van polyestervezels die met negen zuigankers aan de bodem zijn bevestigd. Dit systeem zorgt ervoor dat het platform ook een beetje kan bewegen, wat nodig is om de gigantische krachten van de wind en golven te weerstaan.

Testturbine

Zodra de windturbine operationeel is, kan hij per jaar naar verwachting 44,65 miljoen kilowattuur aan groene stroom opwekken. Dat is genoeg om ongeveer 24.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Maar de Three Gorges Pilot is vooral een experimentele windturbine. Ingenieurs gaan nu kijken of hij de extreme omstandigheden op zee overleeft en of het haalbaar en financieel interessant is om een grootschalig windpark aan te leggen met dit soort reusachtige drijvende turbines.

The world's largest single-unit 16-megawatt floating offshore wind turbine "Three Gorges Pilot" was installed on May 2 in waters off Yangjiang, south China's Guangdong Province.https://t.co/I39hkQe7N0 pic.twitter.com/7y2BoQ0gVf — CCTV+ (@CCTV_Plus) May 3, 2026



Bronnen: Interesting Engineering, Bastille Post