Dit zijn de tien mooiste foto’s van de Melkweg van 2026

Deze adembenemende foto’s van de nachtelijke hemel zijn winnaars van de Milky Way Photographer of the Year-competitie.

Voor het negende jaar op rij organiseerde Capture the Atlas, een website over reisfotografie, een fotowedstrijd waarin de Melkweg centraal staat. Dit jaar waren er ruim 6500 inzendingen, waaruit de jury een selectie van 25 foto’s heeft gekozen. Hieronder onze tien favorieten.

Bergboog

© Owain Scullion | Milky Way Photographer of the Year 2026

Na een vermoeiende klimtocht met steile en besneeuwde hellingen, bereikte astrofotograaf Owain Scullion deze prachtige plek waar hij de boog van de Melkweg kon fotograferen boven de 3724 meter hoge Mount Cook (Aoraki) in Nieuw-Zeeland.

Voie lactée

© Anthony Lopez | Milky Way Photographer of the Year 2026

Anthony Lopez schoot deze plaat bij de steile kliffen in de Franse kustgemeente Saint-Raphaël.

Vuurwater

© Baillie Farley | Milky Way Photographer of the Year 2026

De felle kleuren en de rook van de Grand Prismatic Spring, de grootste warmwaterbron van de Verenigde Staten, maken deze foto van het Melkwegstelsel nog indrukwekkender.

Moeite waard

© Anastasia Gulova | Milky Way Photographer of the Year 2026

Anastasia Gulova zocht op Tenerife een unieke plek om de Melkweg te fotograferen. Na een vier uur lange zoektocht in de hitte en harde wind, vond ze uiteindelijk deze grot.

Haastklus

© Kavan Chay | Milky Way Photographer of the Year 2026

Dit rif aan de westkust van Nieuw-Zeeland staat slechts een korte periode bij eb boven water. Kavan Chay had dus weinig tijd om hier een foto van de Melkweg te schieten. Maar het is gelukt. Als bonus zijn er ook veel zeesterren te zien op het droogstaande rif.

In bloei

© Max Terwindt | Milky Way Photographer of the Year 2026

Max Terwindt kiekte deze plaat op een van de hoogste plekken op La Palma (2426 meter). Hij koos ervoor om ook de roze bloemen van Echium wildpretii erop te zetten. Deze plant komt van nature alleen voor op La Palma. Een variant met rode bloemen groeit op Tenerife.

Apenbrood

© Stefano Pellegrini | Milky Way Photographer of the Year 2026

In het midden van een gigantische zoutvlakte in Botswana kwam Stefano Pellegrini dit ‘eiland’ met baobabs (apenbroodbomen) tegen. Het bleek de perfecte plek om de Melkweg op de gevoelige plaat vast te leggen.

Sprookje

© Luca Fornaciari | Milky Way Photographer of the Year 2026

Het kan bijna niet pittoresker. De combinatie van de Melkweg, met de bloeiende lavendel en vuurvliegjes geeft haast een sprookjesachtig beeld. Luca Fornaciari schoot deze plaat in de buurt van de Italiaanse stad Bologna.

Doorzettingsvermogen

© Alejandra Heis | Milky Way Photographer of the Year 2026

Deze 45 meter hoge waterval in Argentinië stort zich in een kloof die is uitgesleten door oude lavastromen van de Copahué-vulkaan. De boog van de Melkweg maakt het uitzicht extra spectaculair. Het was niet de eerste keer dat Alejandra Heis deze foto probeerde te maken; haar vorige poging kwam vroegtijdig ten einde door hevige sneeuwval. Ook deze keer moest ze extreme kou en wind trotseren.

Vuurwerk

© Uroš Fink | Milky Way Photographer of the Year 2026

Toen Uroš Fink in december op La Palma was, werd het eiland geteisterd door een flinke storm. Pas op de vierde dag klaarde het weer op en was het veilig om de Gran Telescopio Canarias te bezoeken. Deze spiegeltelescoop staat op een vulkanische berg op 2267 meter hoogte, waar bijna geen lichtvervuiling is. Het bleek de ideale plek om de Melkweg en de ‘vallende sterren’ van de meteorenzwerm Geminiden te fotograferen.

Aanrader: bekijk alle 25 geselecteerd foto’s op Capture the Atlas.