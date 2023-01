Uitstoot compenseren met bomen?

Steeds meer bedrijven pronken ermee: ze compenseren (een deel van) hun CO 2 -uitstoot of stellen klanten in staat om dat zelf te doen. Negen van de tien keer vindt die compensatie plaats door het beschermen of aanplanten van bosgebied. Maar zet dat wel zoden aan de dijk of kopen we er vooral ons schuldgevoel mee af?

Wie tegenwoordig een vliegreis boekt, heeft bijna altijd de kans om de CO 2 -uitstoot ervan te compenseren. Voor een retourtje Rhodos betaal je daar bij Transavia bijvoorbeeld 6,66 euro voor. Dat geld investeert de luchtvaartmaatschappij vervolgens in compensatieprojecten waarbij oude en aangetaste weiden in gezonde bossen worden veranderd.

Op de vingers getikt

Transavia is niet de enige die inzet op deze vorm van CO 2 -compensatie. Zo wil PostNL vanaf 2030 volledig emissievrij pakketjes bezorgen, maar compenseert het bedrijf nu al de CO 2 die het tot die tijd nog uitstoot. Bij Zalando kun je tegenwoordig 25 eurocent meer betalen om de milieukosten van de verpakking en verzending van je pakketje te dekken. Deze bedragen worden vervolgens in herbebossingsprojecten in landen als Ethiopië gestoken.

Klinkt goed – maar er zitten nogal wat haken en ogen aan. Zo toonden onderzoekers van de Universiteit Antwerpen aan dat Zalando’s meerprijs van 25 eurocent de milieukosten van je pakketje bij lange na niet compenseert. En Shell werd eerder dit jaar op de vingers getikt door de Reclame Code Commissie omdat het bedrijf insinueerde dat CO 2 -compensatie de schadelijke uitstoot van je autorit tenietdoet. Vakantieaanbieder Sunweb besloot zelfs volledig te stoppen met CO 2 -compensatie, want: ‘Compensatie verandert niets aan de CO 2 -uitstoot van de vakanties die we aanbieden.’ Hoe zit het nu echt? Kunnen we onze uitstoot wel of niet compenseren met bomen?

Tekst: Hidde Middelweerd

Beeld: Thomas Jackson/Getty Images