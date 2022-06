IJsland bouwt CO2-mammoet

Het Zwitserse bedrijf Climeworks is op IJsland begonnen aan de bouw van een gigantische CO 2 -opvanginstallatie.

Tegenwoordig draait vrijwel alles om de uitstoot van CO 2 en hoe we die zoveel mogelijk kunnen beperken. IJsland gooit het over een andere boeg en wil koolstofdioxide actief uit de atmosfeer vissen. Om op die manier een bijdrage te leveren aan een beter milieu is het land nu begonnen aan een enorme direct air capture-installatie (DAC) die rond 2050 jaarlijks gigatonnen CO 2 uit de lucht moet halen. Mammoth is de naam.

Groentes groeien

DAC is niet nieuw. Climeworks, het Zwitserse bedrijf dat ook Mammoth gaat bouwen, zette in 2017 al een systeem neer dat de CO 2 van een fabriek in Zürich uit de lucht haalt. De lucht wordt daarbij aangezogen met enorme ventilatoren die uiteraard worden aangedreven door groene stroom. De koolstofdioxide slaat neer op een filter en als die vol is wordt hij verhit tot 100 graden Celsius om de CO 2 te isoleren. Die kan dan vervolgens worden gezuiverd en verkocht; bijvoorbeeld om groentes te laten groeien, om klimaatneutrale brandstoffen of koolzuurhoudende dranken mee te produceren of om het domweg met CarbFix in mineralen te veranderen en het ergens onder de grond te stoppen.

Modulair

Die eerste installatie was goed voor een reductie van 50 ton CO 2 per jaar. Dat leidde uiteindelijk tot een tweede installatie, Orca (foto hieronder), die in 2021 in gebruik werd genomen op IJsland en jaarlijks goed is voor 4000 ton afgevangen CO 2 . Mammoth kan, als de bouw over 18 tot 24 maanden is afgerond, 36.000 ton koolstofdioxide per jaar opvangen. Maar het systeem is modulair en door er nieuwe modules ‘aan te hangen’ kan de installatie worden uitgebreid tot een capaciteit in de gigatonnen.

Meer, meer, meer

Klinkt als veel, maar het is bij lange na niet genoeg, want met z’n allen stoten we wereldwijd meer dan 30 miljard ton koolstofdioxide uit. Dus om dat probleem echt op te lossen, zijn er veel meer van dit soort installaties nodig. Climeworks erkent dat ook, maar zien de eerste installaties als vroege maar belangrijke stappen in een zeer lange reis.

Christoph Gebald, mede-oprichter en co-CEO van Climeworks zegt daarover: “Niemand heeft ooit gebouwd wat wij op het gebied van direct air capture bouwen. We zijn zowel bescheiden als realistisch als we zeggen dat de beste manier om onze technologie succesvol te maken is door deze zo snel mogelijk in de echte wereld te laten draaien.” Kortom: nuttig idee. Lange weg.

Bronnen: Climeworks, New Atlas

Beeld: Climeworks