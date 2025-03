Wordt landbouw zonder fotosynthese, maar met zonnepanelen de toekomst?

Bij elektro-landbouw is het de bedoeling dat gewassen groeien in een gebouw met meerdere verdiepingen – zonder direct zonlicht. Beeld: Johnny Greig/Getty Images.

Wetenschappers willen de fotosynthese van planten vervangen door ze een – uit stroom verkregen – geheel nieuwe grondstof te geven. Dat zou meer voedsel opleveren en beter zijn voor de natuur. Wordt deze ‘elektro-agricultuur’ de toekomst van onze voedselproductie?

“De mensheid is al duizenden jaren afhankelijk van fotosynthese om de groeiende bevolking te voeden. Maar gezien de uitdagingen van klimaatverandering en de honger op de wereld zijn we nu genoodzaakt om de beperkingen van fotosynthese te omzeilen.” Zo vallen onderzoekers van de Universiteit van California te Riverside onlangs in hun artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Joule met de deur in huis.

Want fotosynthese, waarbij planten zonlicht in voor hen bruikbare energie omzetten, is helemaal niet zo’n slimme methode om stengels, bladeren, zaden en vruchten mee te maken. Maar ongeveer 1 procent van de zonne-­energie wordt namelijk daadwerkelijk gebruikt; de rest gaat verloren.

Het team van plantenbiotechnologen onder leiding van Robert Jinkerson denkt nu een goede vervanging voor fotosynthese te hebben gevonden. De onderzoekers breken een lans voor ‘elektro­-agricultuur’, een nieuwe vorm van landbouw.

Zelf de controle houden

Bij elektro­agricultuur is het de bedoeling dat de gewassen niet in een open veld, maar in een gebouw met meerdere verdiepingen groeien. Zonnepanelen op het dak vangen zonne­-energie op, die wordt gebruikt om een zogenoemde elektrochemische reactie aan te drijven. Die reactie wordt uitgevoerd door elektrolysers, machines die koolstofdioxide (CO 2 ) en water gebruiken om bij kamertemperatuur acetaat te maken. Dit molecuul lijkt op azijnzuur, een belangrijk bestanddeel van azijn.

Dat acetaat wordt vervolgens als energiebron gevoerd aan de planten, die in een hydrocultuur groeien. Dat wil zeggen: ze staan met hun wortels in water met voedingsstoffen (naast acetaat ook mest). In deze opstelling hebben de planten dus geen zonlicht meer nodig om te groeien. “Daarmee ontkoppelen we de landbouw van de omgeving en kunnen we die volledig zelf onder controle houden”, vertelt Jinkerson in een persbericht.

