Geluk langs de meetlat: zo vangen wetenschappers een ongrijpbaar gevoel

Het is de heilige graal van het leven: geluk. Niet zo gek dus dat wetenschappers in kaart willen brengen hoe en in hoeverre het mensen lukt om dit doel te bereiken. Maar hoe meet je een gevoel dat voor iedereen iets anders inhoudt?

In Bhutan draait het overheidsbeleid niet om economische groei, maar om geluk. Tenminste, dat is wat het Aziatische land graag uitdraagt. Sinds 2008 houden ze er niet meer het bruto nationaal product bij, maar het ‘bruto nationaal geluk’ – een begrip dat koning Jigme Singye Wangchuk al in de jaren zeventig bedacht. Dat BNG berekenen ze door inwoners middels een steekproef te vragen naar een hele rits zaken die een mens op papier gelukkig zou moeten maken, zoals gezondheid, emotioneel welzijn, onderwijs, leefomgeving en binding met de eigen gemeenschap. In 2022 kwam de gemiddelde score uit op 0,781, waarbij een 1 het ultieme geluk zou zijn.

Internationaal inspireerde Bhutans voorbeeld de oprichting van het World Happiness Report, de wereldwijde ranking die sinds 2012 jaarlijks in maart verschijnt. Bhutan zelf staat niet meer op die lijst, omdat het bureau achter het World Happiness Report afgelopen jaren geen metingen in Bhutan heeft gedaan. In 2019 stond Bhutan er nog wel op, op plek 95 van de 156 landen. Intussen wijzen critici erop dat jonge inwoners vanwege hoge werkloosheid het land massaal verlaten. Zó lekker gaat het blijkbaar dus toch niet met het gelukkig maken of houden van de bevolking.

‘Geluk’ laat zich moeilijk in cijfertjes vatten, alleen al doordat het voor iedereen iets anders kan betekenen. En of iemand zich vandaag gelukkiger voelt dan gisteren of vorig jaar kan legio redenen hebben. Dat maakt het ook voor wetenschappers een uitdagend onderwerp.

Tekst: Anouk Broersma

Beeld: Alamy/Imageselect/Roman Stetsyk/Bewerking: Bert van den Broek/IDETIF