‘Alle siliconen borstimplantaten lekken vanaf dag één’

Jaarlijks krijgen 20.000 tot 30.000 Nederlandse vrouwen een borstimplantaat. Steeds vaker melden ze na plaatsing gezondheidsklachten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat hier daarom meerdere studies naar uitvoeren. Henry Dijkman stond twintig jaar geleden al aan de wieg van onderzoek naar de gevaren van siliconen borstimplantaten. Daarbij kon hij op veel weerstand rekenen.

Als je door de LinkedIn-pagina van Henry Dijkman scrolt, zou je niet denken dat hij een specialisme heeft in nierziektes. Zijn tijdlijn staat namelijk vol met waarschuwingen over lekkende borstimplantaten, studies naar de toxiciteit (giftigheid) van siliconen en aankondigingen van events waarop er over deze onderwerpen zal worden gediscussieerd.

Foute boel

Dijkmans carrière maakte een draai van 180 graden toen hij in 2002, als hoofd van het elektronenmicroscopie-lab van het Radboud UMC in Nijmegen, werd benaderd door een plastisch chirurg. “Ze zag steeds vaker dat vrouwen met borstimplantaten gezondheidsproblemen kregen en dacht daarom dat er iets mis moest zijn. Ze vroeg of ik dit voor haar kon onderzoeken. Ik beschikte in mijn lab namelijk over verschillende geavanceerde microscopen waarmee ik weefsels en implantaten kon bestuderen. Daar was alleen vanuit de universiteit weinig tijd en al helemaal geen geld voor, dus heb ik dat maar in mijn eigen tijd gedaan.” Jarenlang werkte de wetenschapper op een laag pitje aan dit onderzoek. Inmiddels zijn we ruim twintig jaar verder en heeft Dijkman honderden implantaten en weefsels, die hij van plastisch chirurgen of patiënten kreeg aangereikt, onder zijn microscoop gehad. Maar na een paar exemplaren wist de wetenschapper al dat het foute boel was. “Alle siliconen borstimplantaten, dus ook de exemplaren die aan de strengste eisen voldoen, lekken vanaf dag één. En de gezondheidsrisico’s die daarmee gepaard gaan worden nog altijd onderschat.”

Dit is het begin van het interview met Henry Dijkman over de gezondheidsrisico’s van borstimplantaten. Je leest het hele artikel in KIJK 8-2023 die vanaf donderdag 20 juli in de winkel ligt.

