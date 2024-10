Het verschil tussen introvert en extravert: volgens de wetenschap

Online kun je tal van testjes doen die zogenaamd bepalen of je een extravert of een introvert bent. Maar wat zegt de wetenschap over het verschil tussen deze twee types? Valt dat verschil überhaupt hard te maken? En waarom is het leven soms makkelijker als extravert?

In Deadpool & Wolverine schakelt de praatgrage, risiconemende Deadpool zijn bedachtzame bondgenoot Wolverine in om samen het universum te redden. Dat de twee personages in deze superheldenfilm, die sinds 24 juli in de bioscopen draait, zo van elkaar verschillen, levert nogal eens humoristische interacties op. Zo circuleert er op Instagram een filmpje waarin je Deadpool speels op de rug van Wolverine ziet springen, waarna zijn partner in crime hem geïrriteerd van zich afschudt. Boven het filmpje lees je: ‘Als een introvert en een extravert bevriend raken’.

En zo wemelt het op de sociale media van de verwijzingen naar deze twee persoonlijkheidstypes. Influencer en acteur Rahul Rai plaatst bijvoorbeeld vaak filmpjes over zijn leven als zelfbenoemd introvert. Zo sluit hij zich tijdens feestjes weleens op het toilet op, om op adem te komen van de drukte, en juicht hij als een kennis op het laatste moment een afspraak afzegt. Zulke berichten kunnen steevast rekenen op talloze likes en instemmende reacties. Reden genoeg om te achterhalen wat nu precies het verschil tussen introversie en extraversie is, en hoe dat in het brein werkt.

De grote vijf

In de jaren twintig van de vorige eeuw schreef de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung al over introvertiert en extravertiert. In zijn boek Psychologische Typen stelde hij dat de focus bij de eerste groep mensen op de innerlijke belevingswereld ligt, terwijl extraverten meer op de buitenwereld zouden zijn gericht.

In de jaren hierna ontstonden verschillende theorieën waarin introversie en extraversie werden gebruikt om (mede) iemands persoonlijkheid te duiden. Een van de belangrijkste is die van de Big Five. Psycholoog en auteur Boele de Raad vertelt dat dit model – dat hij samen met collega’s in Nederland introduceerde – “een Amerikaans ding” was.

Beeld: iStock/Getty Images