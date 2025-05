‘Je kunt beter geen afkortingen gebruiken in appjes’

Redactiechef Naomi Vreeburg wijst hoofredacteur André Kesseler er telkens op als hij weer eens een appje met een punt achter zijn zin stuurt.

“Ik heb ons voor di 19 nov ingeschreven voor de cursus.”

“Perfect, maar waarom je daar zo boos over bent, is dan wel weer de vraag!”

“Hahahahaha……………”

Het is een running gag geworden tussen hoofdredacteur André Kesseler en mij: wanneer hij weer eens een appje stuurt met een punt achter zijn zin, wijs ik hem erop dat dit overkomt alsof hij pissig is. Als antwoord verschijnen er – heel irritant – altijd nog veel meer punten op mijn mobiele scherm.

Boos

Maar uit het mega-interessante artikel van onze techfreelancer Rik Peters blijkt dat ik niet de enige ben die een punt achter een appje ervaart als iets negatiefs. Uit onderzoeken komt naar voren dat veel proefpersonen een punt in een bericht zien als onoprechter, abrupter en negatiever.

De gedachtegang hierachter: wanneer iemand de moeite neemt om een punt achter zijn zin te tikken, zal hij daar wel een (boze) intentie bij hebben. Achterwege laten dus, luidt het advies – tenzij je juist wilt laten merken dat je boos bent, natuurlijk.

Afkortingen

En zo zijn er nog meer ongeschreven gedragsregels voor digitale gesprekken. Wil je bijvoorbeeld iemands aandacht vasthouden tijdens het appen? Gebruik dan vooral geen afkortingen, zoals ff in plaats van even of ofc (of course) in plaats van natuurlijk of atm (at the moment) in plaats van op dit moment. Óf di 19 nov, zoals in het appje hierboven… Door woorden niet uit te tikken, zou je onverschillig overkomen, waardoor de gesprekspartner ook geen zin heeft om met je te blijven appen.

Genoeg spoilers! Benieuwd naar de rest van de geboden omtrent appgedrag? Check dan het artikel van Rik.

Deze redactioneel en het artikel over app-tiquetten staan ook in KIJK 6-2025. Bestel deze editie in onze webshop!

Beeld: Jonas Leupe/Unsplash