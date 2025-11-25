Kun je binnenkort het leven van je hond verlengen met een pil?

Voor altijd afscheid nemen van je hond: het liefst schuif je dit onvermijdelijke moment nog heel ver voor je uit. Wetenschappers aan universiteiten en bij biotechbedrijven zoeken daarom naar middelen om het leven van onze trouwe viervoeters langer en gezonder te maken.

De beste hondenbrokjes, leukste speeltjes, poepzakjes, vaccinaties en onderzoeken bij de dierenarts, een goede verzekering, opvang voor als je op vakantie gaat. Nederlanders geven al gauw 600 euro per jaar uit aan het houden van een hond. Maar dat hebben we ervoor over: we willen dat Fikkie of Luna zo lang mogelijk in goede gezondheid bij ons blijft.

En als het aan Loyal ligt, kunnen baasjes binnenkort een anti-verouderingspil aan het lijstje voor hondenbenodigdheden toevoegen. Op dit moment heeft de start-up in San Francisco 150 miljoen dollar (omgerekend zo’n 128 miljoen euro) aan investeringen binnengeharkt om levensverlengende medicijnen voor de dieren te ontwikkelen en te testen.

Bovendien bestempelde de Food and Drug Administration (FDA) eerder dit jaar een van de pillen die Loyal wil gaan ontwikkelen als een middel met “een redelijke verwachting van effectiviteit bij het verlengen van de levensduur van oudere honden”. Een mijlpaal, aldus het biotechbedrijf zelf. Het FDA’s Center for Veterinary Medicine moet echter nog wel vaststellen dat het middel veilig is en dat Loyal het op grote schaal kan produceren. Maar afgezien van of het allemaal kan: moeten we het willen?

Dit is het begin van het artikel over het verlengen van hondenlevens. Het hele verhaal lees je in de extra dikke wintereditie van KIJK. Bestel dit nummer in onze webshop, of eenvoudig via de knop hieronder.

Beeld: Shutterstock