Redactiechef Naomi Vreeburg blikt terug op een videospel dat ze vroeger speelde. Toen wist ze nog niet hoeveel invloed de game-industrie heeft op natuur en klimaat.

Toen mijn broer en ik nog in ons ouderlijk huis woonden, speelden we vaak de racegame Mario Kart op de spelcomputer Wii. Als Mario, zijn broer Luigi, prinses Peach, de uit de kluiten gewassen schildpad Bowser, of een ander personage probeer je in deze game als eerste met je karretje bij de finish te komen. Ondertussen maak je je tegenstanders het leven zuur door ze te bekogelen met rode of groene schildjes, of ze te laten uitglijden over bananen.

Blauwe voeten

Mijn toenmalige verkering, en inmiddels man, Mark deed geregeld mee met het spel. En om het allemaal iets uitdagender te maken, moest de verliezer een opdracht uitvoeren bij de straatlantaarn tegenover ons huis. De opdracht bedachten we van tevoren, en meestal moest Mark – die geregeld bezweek onder de druk van de race – die uitvoeren. Zo heeft hij een keer moeten opdrukken bij de paal, een liedje moeten zingen en een aantal secondes als Boeddha moeten liggen.

En ik? Ik verloor nagenoeg nooit – tot een trieste dag in december. Er lag een vrij dik pak sneeuw en het was zó koud. De opdracht die mijn broer verzon: de verliezer moet met zijn blote voeten naar de straatlantaarn rennen en terug. De zenuwen werden me te veel waardoor ik domme fouten maakte en uiteindelijk degene was met blauwe, bevroren voeten.

Blijven gamen

Van blauwe voeten naar groene games. Tijdens het spelen sta je er namelijk niet bij stil dat de game-industrie invloed heeft op natuur en klimaat. Gelukkig doen onderzoekers dit wel. Er loopt nu zelfs een internationaal onderzoeksproject dat is bedoeld om Europese gamebedrijven te helpen verduurzamen. Techfreelancer Rik Peters sprak erover met projectleider Joost Raessens.

Een kleine spoiler: Raessens vindt dat we na moeten blijven denken over de impact van gamen, maar het wel moeten blijven doen. Games helpen je vaardigheden ontwikkelen, en je beleeft er een hoop plezier aan. Én ze kunnen fijne anekdotes opleveren.

Deze redactioneel staat ook in KIJK 3/2025. Bestel deze editie in onze webshop, of eenvoudig via de knop hieronder.