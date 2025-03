‘De game-industrie stoot evenveel uit als heel Nederland’

Als je een lijstje van milieuvervuilende sectoren moet maken, duurt het waarschijnlijk heel lang voordat je daarbij aan de game-industrie denkt. Toch hebben videospellen wel degelijk impact op natuur en klimaat. Mediawetenschapper Joost Raessens doet daar onderzoek naar.

Je hebt het misschien niet meteen door wanneer je demonen afschiet in Doom Eternal, schattige dorpjes bouwt in Animal Crossing, straten onveilig maakt in Grand Theft Auto V of snoepjes wegveegt in Candy Crush Saga, maar videospellen zijn slecht voor het milieu. Ze worden ontwikkeld op computers, ze worden verscheept op schijfjes of gehost op servers, ze worden gespeeld op consoles… en al die dingen zijn van invloed op onze leefomgeving. Misschien wordt het tijd dat iemand eens duchtig gaat onderzoeken hoe groot die invloed eigenlijk is.

Dat is zo’n beetje het vertrekpunt van Sustainable Transition for Europe’s Game Industries, door intimi ook wel afgekort tot STRATEGIES. Dit internationale onderzoeksproject is bedoeld om Europese gamebedrijven te helpen duurzamer te worden. Hierdoor kunnen ze makkelijker voldoen aan de European Green Deal, een groot pakket beleidsinitiatieven gericht op de groene transitie van ons continent. Horizon Europe, het subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Commissie, trok er in 2024 een vierjarige beurs van 3,9 miljoen euro voor uit. En leuk: het hele gebeuren wordt gecoördineerd vanuit Universiteit Utrecht.

Grootste entertainmentindustrie

“Ik ben geen hardcore gamer”, maakt Joost Raessens van diezelfde universiteit meteen duidelijk. Hij is hoogleraar mediatheorie én projectleider van het STRATEGIES-programma. “Maar natuurlijk speel ik de games waar ik onderzoek naar doe. Pas geleden heb ik bijvoorbeeld de puzzle platformer Never Alone opnieuw gespeeld, omdat ik die game fascinerend vind en erover wilde schrijven in een onderzoeksartikel. Maar als mediawetenschapper ben ik vooral geïnteresseerd in theorieën over games en hun maatschappelijke impact, en daar gaat het in dit onderzoeksproject ook over.”

Eerst de cijfers. De game-industrie is de grootste entertainmentindustrie van dit moment. In 2022 boekte de mondiale spellenbranche een omzet van 184 miljard dollar; meer dan drie keer de 53 miljard dollar die de film- en de muziekbranche sámen binnenharkten. Naar schatting spelen wereldwijd zo’n 3 miljard mensen weleens een game. In Europa alleen al heeft de gamesector een omzet van 27 miljard euro per jaar, en speelt zo’n 53 procent van de mensen weleens een game. Een industrie die zo gigantisch is, moet ook haast wel gigantische milieugevolgen hebben.

Tekst: Rik Peters

Beeld: Allard Faas