Drones worden steeds betere tankkillers – heeft de tank nog wel een toekomst?

Sinds zijn ontstaan tijdens de Eerste Wereldoorlog groeide de gevechtstank uit tot de ‘koning van het slagveld’. De oorlog in Oekraïne laat zien dat er nu een formidabele tegenstander bij is gekomen: de drone. Wat betekent dit voor de ontwikkeling van de tank? Heeft de strijd van de toekomst nog plaats voor de main battle tank?

Sinds vorig najaar is een curieus uitziende bekleding in zwang bij Russische gevechtstanks in Oekraïne. Het ‘egelpantser’ is een nieuw soort anti dronepantser, gemaakt van ‘ontrafeld’ staaldraad aan een metalen kooi die op de tank is gemonteerd. De staaldraden, allemaal op dezelfde lengte gesneden, worden ontvlochten tot dunne individuele stalen draadjes. Het resultaat is als een enorme ijzeren egel.

Kamikazedrones zijn vaak uitgerust met een ontsteker die ontploft bij impact. De bedoeling van het puntige pantser is dat zo’n drone vast komt te zitten in de stekels, voordat de ontsteker een vast oppervlak bereikt. En als de drone toch ontploft, gebeurt dit in ieder geval op enige afstand van de tank.

Het is in een oogopslag duidelijk waarom deze antidrone-maatregel de bijnaam ‘egelpantser’ heeft gekregen. Beeld: Russian Ministery of Defense/AP/ANP.

Aanvankelijk spanden de Russen netten boven hun T-72’s en T-80’s; daar bleken de drones toch weinig last van te hebben. Hoewel de ‘harige’ bescherming van het egelpantser een stuk effectiever blijkt dan de netten, heeft het een negatieve invloed op de mobiliteit en inzetbaarheid van de tank. Maar zoals altijd geldt: safety first.

Tekst: Rick van de Weg

Openingsbeeld: Alamy/Imageselect/Michalis Palis