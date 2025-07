Turkije onthult ’s werelds eerste tank die drones neerhaalt met lasers

Drones vormen een steeds grotere dreiging op het strijdtoneel. Turkije komt nu met een ‘lasertank’ die korte metten moet maken met de onbemande vliegmachines.

De oorlogen in Oekraïne en Gaza maken duidelijk dat drones niet meer weg te denken zijn uit moderne oorlogsvoering. Drones zijn relatief goedkoop en kunnen veel schade aanrichten. Maar dat geldt niet voor de verdedigingsraketten die nodig zijn om ze uit de lucht te schieten. Die kosten honderdduizenden en soms zelfs miljoenen euro’s per stuk.

Veel landen zoeken daarom naar goedkopere alternatieven om de onbemande vliegmachines neer te halen. Zo worden er bijvoorbeeld wapens ontwikkeld die met elektromagnetische straling of lasers de elektrische componenten van drones verstoren of vernietigen. Turkije heeft zulke systemen nu voor het eerst verwerkt in een tank.

Soft- en hard-kill

De tank wordt vrijdag officieel gepresenteerd tijdens de International Defence Industry Fair 2025 in Istanboel. Het is een combinatie van twee reeds bestaande wapensystemen: een rupsvoertuig (de KAPLAN HYBRID van het Turkse defensiebedrijf FNSS) en het laserwapen ALKA DEWS van het eveneens Turkse Roketsan.

ALKA-KAPLAN, zoals de combinatie heet, kan dreigingen op twee manieren neutraliseren. Allereerst met een elektromagnetische jammer die elektromagnetische straling uitzendt die de communicatie en navigatie van drones verstoort. Door deze soft-kill raken ze verdwaald of storten ze neer.

De tweede optie is een zogenoemde hard-kill: een krachtige laserstraal verhit de drone waardoor belangrijke onderdelen smelten, verbranden of afbreken. De geconcentreerde lichtbundel kan ook explosieven op de grond vanaf een veilige afstand laten ontploffen.

Samen met optische sensoren en AI-gestuurde detectie en tracking kan ALKA-KAPLAN zo effectief drones uitschakelen. Zeker de goedkope exemplaren, die soms in zwermen tegelijk worden ingezet, zijn niet bestand tegen de hitte en vallen al snel uit de lucht.

Goedkoop en stil

Hoewel de lasertank ongetwijfeld een flinke zak geld kost, zijn de operatiekosten goedkoop. Er is namelijk geen dure munitie nodig, alleen genoeg elektriciteit om de jammer en laserstraal te laten functioneren. Die energie wordt in het rupsvoertuig opgewekt met een dieselgenerator.

De opgewekte energie wordt bovendien ook gebruikt voor de elektromotor die de tank voortstuwt. ALKA-KAPLAN kan daardoor verrassend stil rijden, wat op het slagveld uiteraard een handige eigenschap is.

Bronnen: FNSS, Bright

Beelden: FNSS/Roketsan