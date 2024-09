Hitlers grote geheime wapen: de V2-raket

Al in de zomer van 1936, na een serie succesvolle tests met kleinere raketten, dachten Duitse raketgeleerden onder leiding van Wernher von Braun na over een veel grotere raket. Eentje van 14 meter hoog en een explosieve lading van rond de 1000 kilo. Die werd ontwikkeld onder de naam Aggregat 4 (A4), later omgedoopt tot Vergeltungswaffe 2 of kortweg V2. Beeld: Roger Viollet/Getty Images.

Tachtig jaar geleden werd de eerste V2 gelanceerd, Hitlers in het grootste geheim ontwikkelde raketwapen. Het geesteskind van Wernher von Braun kwam te laat om Duitsland alsnog de oorlog te laten winnen, maar bleek van grote invloed op een ander conflict: de Koude Oorlog.

“We zaten helemaal achteraan in de zaal. Door de enorme explosie werd ik 20 meter naar voren gekatapulteerd. Boven op mij lag een dode Britse soldaat, die het puin en de brokstukken op zich kreeg. Dat heeft wellicht mijn leven gered. Zes uur na de inslag werd ik door reddingswerkers van onder het puin gehaald.”

Georges Pinckaers uit Berchem had geluk. Hij overleefde op 16 december 1944 het Duitse bombardement op de Cinema Rex aan de Keyserlei van Antwerpen. De grote bioscoop zat bomvol, met vooral kinderen en soldaten op verlof. In totaal zouden 567 bezoekers het niet overleven.

De dood arriveerde zonder waarschuwing

De aanval werd uitgevoerd met een V2-raket en was bedoeld als wraak voor de catastrofale bombardementen op Duitse steden. De V stond niet voor niets voor Vergeltungswaffe: vergeldingswapen. Zeven maanden lang namen de Duitsers bevrijd Antwerpen onder vuur, waarbij meer dan vierduizend doden vielen. Zo’n vijftigduizend woningen werden vernield door de V-bommen, afgevuurd vanuit bezet Nederland.

De V1 hoorde je nog wel aankomen wanneer die met 600 kilometer per uur in een rechte lijn zijn doel naderde. Bij het geluid van de sputterende raketmotor hadden burgers kort de tijd een veilig heenkomen te zoeken. Tegen de V2 bestond geen verweer. De supersonische raket was met drie keer de snelheid van het geluid onzichtbaar voor luchtafweer en kon daardoor niet worden neergehaald. De dood arriveerde zonder waarschuwing.

Grote rol voor de V2

Voor Hitler waren de V1 en V2 de geheime wapens waarmee het tij in de oorlog kon worden gekeerd. Maar ze kwamen te laat om echt het verschil te maken. De eerste aanval met V1’s vond plaats op 13 juni 1944, een week na D-Day. In september van dat jaar ging de eerste V2 de lucht in. En hoewel er van beide wapens tienduizenden werden gelanceerd, remden ze de opmars van de geallieerden niet af. Toch zou de techniek achter de wapens wel een grote rol gaan spelen, en dan vooral tijdens de Koude Oorlog.

Tekst: Mark van den Tempel