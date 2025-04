Je ogen worden niet slechter of lui door het dragen van een bril

Natuurgenezers zeggen dat je ogen door het dragen brillen steeds slechter worden. Onzin, zegt onze columnist Ronald Veldhuizen.

De grootste technologische sprong die de mensheid ooit heeft gemaakt, is niet een raket naar de maan schieten, de koelkast vullen met bier of zelfs met de auto een rondje door Tilburg rijden. Nee, de hoofdprijs gaat naar iets veel ingrijpenders: de uitvinding van de bril. Zonder de bril zouden honderden miljoenen mensen geen hand voor ogen zien. Ik ook niet.

Natuurgenezers zijn tegen brillen

Maar je hebt van die mensen die vinden dat alles ‘natuurlijk’ moet. Weg tech. En de bril is dan voor sommigen óók een bril te ver. Vooral natuurgenezers vinden dat. Ze verkopen webinars en houden workshops met oogtrainingen voor mensen die op natuurlijke wijze scherp willen leren kijken, zonder bril dus. Gewoon op eigen lichaamskracht, puur natuur, en je krijgt er ook nog een ‘heerlijk oogvoedende lunch’ bij, aldus de site. Voor grofweg 600 euro; een koopje.

Nu trekt dat natuurlijk misschien niet per se veel klanten, want zó vervelend is een bril dragen ook weer niet. En anders doe je lenzen in. Je kunt je ogen zelfs laten laseren. Als je techliefhebber bent, tenminste.

Dus om alsnog klanten te krijgen, verspreiden natuur­oog­genezers een opvallende mythe: wie een bril draagt, zet de eigen ogen niet meer aan het werk. Op den duur wordt je zicht door een bril of ander hulpmiddel daardoor zelfs steeds slechter. En dan heb je weer een nieuwe bril nodig. Vooral fijn voor opticiens die brillen moeten verkopen.

Oogartsen

De mythe heeft een ogenschijnlijk wetenschappelijke basis: oogarts William Horatio Bates kwam ermee rond het jaar 1900. Het idee voelt ook wel logisch, zeker als je bedenkt dat kinderen met een bril er in hun tienerjaren meestal op achteruitgaan qua zicht. Dat komt doordat ze in de groei zijn, is inmiddels bekend, maar Bates meende dus: dat komt doordat die kinderen te vroeg een bril op hun neus krijgen. Bates bedacht daarom een oogtraining om beter te kunnen zien.

Logisch dus dat ook andere oogartsen die methode toch maar zijn gaan onderzoeken. De ene na de andere studie gaf kantoorwerkers of schoolkinderen lees­ en kijkopdrachten met en zonder bril, meerdere dagen per week, en dat vaak wel 24 weken lang. Het resultaat? Weinig hoopvols, schrijven Nieuw­-Zeelandse onderzoekers in 2005. In elke studie die ze tegenkwamen, zagen de niet-­brilgroepen geen klap meer dan de brilgroepen.

Wie zijn ogen echt wil voeden, kan daarom niet om deze slimme truc heen: zet die bril op je snufferd. Zo doorzie je de natuurgenezingsmisleiding misschien iets beter.

