Verslingerd aan de socials

Een wereld zonder social media is ondenkbaar. Toch maken sommige mensen zich zorgen. Worden we er niet depressief van, zijn social media wel goed voor ons? Ook in de wetenschap was er even lichte paniek over, maar nieuw onderzoek laat zien dat het allemaal niet zo zwart-wit is als we dachten.

Nu. Even. Niet. Social media zijn overal en altijd toegankelijk. Handig, maar soms wordt het even te veel. Er zijn al hotelketens die hun gasten helpen om te ‘detoxen’ van social media door hun smartphones in een kluis te leggen, restaurants die hetzelfde doen, en inmiddels stapelen de afkickboeken met titels als Ik maak het uit! en Iedereen verslaafd zich op.

Bijna elke Nederlander gebruikt social media

Maar de zorgen gaan soms dieper. De afgelopen tien jaar stonden de kranten vol met alarmerende koppen: social media zouden massaal onze vrije tijd opslokken en ons depressief kunnen maken. Jongeren, die immers geen wereld zonder socials kennen, groeien op als een verpeste generatie met mentale problemen, waarschuwden de Amerikaanse hoogleraar van San Diego State University en consultant Jean Twenge vijf jaar geleden al in The Atlantic.

Als het echt zo erg is, staat ons iets te wachten. Want zo’n 90 procent van de Nederlanders gebruikt zowat dagelijks social media, peilde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wereldwijd gaat het om driekwart van de mensheid. En de ontwikkelingen gaan rap. Telkens als we denken het social-media-landschap goed te kennen – WhatsAppen is nu doodnormaal en voor veel mensen belangrijk – duikt er een nieuwe speler op, zoals TikTok of Telegram, die de boel opschudt.

We zijn hoe dan ook aan social media verslingerd én we willen er blijkbaar soms vanaf. Hoe positief zijn platforms als TikTok, Snapchat en Facebook nu eigenlijk voor onze gemoedstoestand? En kun je van te veel social-media-gebruik depressief worden of valt het allemaal wel mee?

