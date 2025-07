Digitaal detoxen of juist niet? Hoe Nederlanders hun smartphone gebruiken tijdens een dagje weg

De een laat zijn telefoon bewust thuis voor een dagje pure ontspanning, de ander heeft het toestel continu in de hand om de route te checken, een leuke spot te fotograferen of het weerbericht bij te houden. De smartphone is inmiddels net zo’n standaardonderdeel van een dagje weg als een gevulde waterfles of zonnebril. Maar hoe gebruiken Nederlanders hun mobiel eigenlijk tijdens een uitje? En waar liggen de grenzen tussen gemak en verslaving?

[Dit bericht is een advertorial]

Offline als luxe

Voor veel mensen staat een dagje weg gelijk aan even ontsnappen aan het dagelijkse leven – en dus ook aan schermtijd. Zeker in de natuur, bij een museumbezoek of tijdens een relaxte picknick in het park kiezen steeds meer mensen bewust voor een digitale detox. Even geen notificaties, geen e-mails, geen sociale druk. Simpelweg genieten van het moment.

Toch is helemaal offline gaan niet voor iedereen weggelegd. Het is praktisch om bereikbaar te zijn, vooral als je in een groep op pad bent. Bovendien worden veel uitjes tegenwoordig ondersteund door technologie: toegangstickets op je telefoon, navigatie-apps, of de museumgids in je oordopjes via een QR-code.

Slim gebruik onderweg

Tussen volledig loslaten en obsessief scrollen zit gelukkig nog een breed grijs gebied. Veel dagjesmensen proberen hun smartphone slimmer te gebruiken: alleen als het nodig is. Denk aan even de parkeerapp openen, een mooie wandelroute volgen via GPS, of reserveren bij een restaurant.

Dat vraagt wel om goed mobiel bereik en een databundel die bij je past. Wie zijn verbruik een beetje kent en niet vast wil zitten aan onnodige kosten, kiest dan ook vaak voor een sim only abonnement. Je betaalt alleen voor je bundel en kunt zelf bepalen hoeveel data je nodig hebt – handig als je overdag wel af en toe je telefoon gebruikt, maar niet constant online bent.

Ook grotere aanbieders, zoals KPN, bieden flexibele sim only-opties aan voor wie vrijheid en controle belangrijk vindt. Daarmee ben je onderweg altijd verbonden, zonder dat je hoeft te overdrijven met je databundel.

Jongeren altijd online?

Opvallend is dat vooral jongeren tijdens een dagje weg nauwelijks zonder hun telefoon kunnen. Niet per se om te bellen of appen, maar vooral voor sociale media. Het delen van foto’s op Instagram, het bijhouden van TikTok-trends of zelfs live vloggen tijdens een museumbezoek – het hoort er helemaal bij.

Toch is ook in deze groep een verschuiving zichtbaar. Steeds meer jongeren geven aan bewust momenten zonder telefoon in te bouwen. Bijvoorbeeld door een uur lang ‘schermvrij’ door een natuurgebied te lopen of hun notificaties tijdelijk uit te zetten. Niet alleen om echt te kunnen ontspannen, maar ook om minder afhankelijk te zijn van hun toestel.

Verbonden én in balans

Het gebruik van de smartphone tijdens een dagje uit is dus heel persoonlijk – en voortdurend in ontwikkeling. Waar de een het ziet als een hulpmiddel voor gemak en plezier, wil de ander juist ontsnappen aan de digitale drukte. De sleutel ligt in balans: bewust kiezen wanneer je je toestel gebruikt, en wanneer je het met rust laat.

Gelukkig biedt de techniek daar steeds meer ruimte voor. Met een sim only abonnement houd je zelf de regie over je verbruik én je portemonnee. Of je nu een festival bezoekt, een natuurgebied verkent of een stadstour maakt – je blijft bereikbaar op jouw voorwaarden.

En zeg nou zelf: wat is er fijner dan weten dat je connected bent als je wilt, maar ook kunt loslaten als je daar behoefte aan hebt?