Filmpje: Disney’s robots vallen om en laten het er nonchalant uitzien

Wetenschappers van Disney Research hebben een tweevoetige robot getraind om soepel en veilig te vallen – en hij belandt altijd in een nonchalante pose.

De balans van tweevoetige robots wordt steeds beter, maar het komt toch nog geregeld voor dat ze struikelen of omvallen. En bij zo’n val kunnen ze flink wat schade oplopen. Wetenschappers van Disney Research hebben nu een systeem ontwikkeld dat robots leert om veilig te vallen. En ze eindigen ook nog eens in een leuke pose.

Digitaal vallen

De onderzoekers creëerden een virtuele wereld waarin ze een digitale tweevoetige robot enorm vaak lieten vallen. Ze gebruikten daarbij een beloningssysteem dat meer punten gaf als de robot zo min mogelijk schade opliep tijdens de val. Door dit heel vaak te herhalen leerde het systeem de veiligste valtactieken.

De digitale robot kreeg bovendien extra punten als hij zijn kwetsbare onderdelen beschermde, zoals de accu die hij als een soort rugzakje droeg. Hij leerde daardoor bijvoorbeeld altijd naar zijn zij of buik te draaien tijdens de val, zelfs als hij achterover viel.

Daarnaast ontwierpen de onderzoekers tientallen houdingen waarin de robot moest eindigen na de val. De meeste zijn behoorlijk nonchalant: alsof hij niet zojuist per ongeluk is omgevallen en hij dit precies zo had gepland.

Filmpje

Vervolgens importeerden ze de door de digitale robot verzamelde data in een echte robot. In onderstaande video vertellen de wetenschappers meer over hun onderzoek en zie je hoe ze hun robot laten vallen, bijvoorbeeld door een bal tegen hem aan te gooien of hem met een stok een behoorlijk harde stoot te geven. Tijdens deze tests liep de robot geen waarneembare schade op, wat volgens de onderzoekers de effectiviteit van hun systeem bewijst.

Bron: DisneyResearchHub

Beeld: DisneyResearchHub/YouTube