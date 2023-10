Disney onthult schattige robot met unieke lichaamstaal

Vorige week onthulden Disney-wetenschappers een robot met een rijke persoonlijkheid en die emoties kan overbrengen.

Tweevoetige robots worden steeds behendiger, zo kan de mensachtige robot van Boston Dynamics bijvoorbeeld springen, met voorwerpen gooien en zelfs salto’s maken. Maar ze zien er vaak nog uit als levenloze machines zonder enige persoonlijkheid. Met een nieuwe schattige robot wil een team van Disney’s onderzoeksafdeling (Disney Research) daar verandering in brengen.

Animatiefilms

De robot, die naamloos door het leven gaat, heeft een klein kubusvormig lichaam met twee beentjes. Het hoofd heeft twee ogen en aan de zijkant zit een zaklamp bevestigd. Het hoofd kan omhoog en omlaag, maar ook kantelen en draaien. De robot heeft twee antennes die als een soort hondenoren kunnen bewegen. Door deze bewegingen roept hij al wat emoties op en lijkt hij ook al een beetje een persoonlijkheid te hebben.

Maar die persoonlijkheid komt pas echt naar voren in hoe de robot loopt. “De meeste technici zijn gefocust op het betrouwbaar laten lopen van hun tweevoetige robots”, zegt Disney-wetenschapper Morgan Pope. “Bij Disney is dat niet genoeg – onze robots moeten soms flaneren, huppelen, sluipen, draven of slingeren om de emotie over te brengen die we nodig hebben.” De technici werkten daarom samen met animators (die ook werken aan animatiefilms) om zoveel mogelijk persoonlijkheid in de bewegingen te stoppen.



Puntenscores

Het ontwikkelen van expressieve bewegingen voor robots is echter ingewikkeld. Je moet bijvoorbeeld rekening houden met natuurkundige wetten (zoals zwaartekracht, hij moet natuurlijk niet omvallen) en de limieten van de robotonderdelen. En daar hoeven animators normaal niet over na te denken.

Daarom maakte het team gebruik van Reinforcement Learning, een van de meest geavanceerde technieken om robots iets te leren. Dankzij dit AI-systeem konden de animators gewoon expressieve bewegingen ontwikkelen terwijl de kunstmatige intelligentie ervoor zorgt dat die bewegingen werkelijkheid worden.

Het systeem is namelijk in staat om in een gesimuleerde omgeving bewegingen keer op keer te oefenen, terwijl het steeds kleine veranderingen aanbrengt. Iedere keer als een beweging succesvol wordt uitgevoerd, krijgt het systeem pluspunten en bij mislukte acties krijgt het minpunten. Zo leert het in een digitale omgeving hoe de robot het best kan bewegen.

De AI geeft altijd een voorkeur aan het uitvoeren van functionele bewegingen en het behouden van balans. Maar als een actie op een expressieve of gestileerde manier uitgevoerd kan worden, doet het systeem dat – want daar krijgt het de meeste punten voor.

Snel nieuwe robotkarakters

Het mooie aan dit systeem is dat het trainen van een robot erg snel gaat – het gebeurt namelijk allemaal in een gesimuleerde omgeving. De robot hoeft de bewegingen dus niet in het echt te oefenen. Bovendien is de robot opgebouwd uit allemaal kleine onderdelen die vervangen kunnen worden om een compleet anders ogende robot te bouwen. Disney zegt zelfs dat het nu in staat is om binnen een paar maanden een lopende robot te ontwikkelen met unieke eigenschappen en eigen lichaamstaal.

Waar Disney deze robots voor gaat gebruiken, wil het bedrijf nog niet zeggen. Maar grote kans dat ze tenminste in de pretparken zullen rondlopen.

Bronnen: Disney Imagineering via IEEE Spectrum, New Atlas

Beeld: Disney