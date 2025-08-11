Video: deze robothond breekt glas, sjouwt zware gewichten en kan breakdancen

Een nieuwe robothond laat in een video zien hoe wendbaar, snel en sterk hij is. En we moeten toegeven: het ziet er indrukwekkend uit.

Het Chinese bedrijf Unitree maakt gave robots. Dit voorjaar schreven we bijvoorbeeld over hun humanoïde G1-robots die tegen elkaar streden in een bokswedstrijd en over robothond B2 die was getransformeerd in een onbevreesde brandweerhond. Deze week introduceerde het bedrijf een nieuwe robothond: A2 Stellar Explorer. En in een indrukwekkend filmpje laat Unitree zien wat hij allemaal kan.

Breakdancen

De video begint meteen goed: A2 Stellar Explorer rent vol op een glazen paneel af en breekt er dwars doorheen. En het lijkt hem niks te doen, want hij rent zonder enige aarzeling verder. In de volgende scène laat hij zijn acrobatische kunsten zien en doet een aantal handstandoverslagen – op een oneven ondergrond.

Vervolgens haalt hij een aantal breakdance-achtige moves uit de kast, waarbij hij rondjes draait op vier poten, twee poten en zelfs één poot. Daarna laat hij nog even zien hoe goed hij kan rennen over oneven, rotsachtig terrein. Daarbij valt hij een paar keer, maar dat deert hem niet; hij staat meteen op en rent verder.

Ongeveer halverwege de video stapt er een man op de rug van de robothond en begint op en neer te springen. Hiermee wil Unitree laten zien hoe stabiel en robuust de A2 is. Als hij stilstaat, heeft hij een draagvermogen tot wel 100 kilogram.

Ook met wieltjes

Lopend kan de robothond iets minder gewicht meesjouwen (maar nog steeds meer dan wij zelf zouden willen tillen). In de video is te zien hoe de A2 gewichten van 30 kilogram vervoert door een stad en in ongeveer 3 uur 12,55 kilometer aflegt – daarna waren zijn batterijen leeg. De batterijen zijn overigens makkelijk te vervangen, waardoor de robot in principe continu kan blijven bewegen.

Zonder bagage haalt de robothond een topsnelheid van 5 meter per seconde (18 kilometer per uur). De A2 kan zijn poten ook inwisselen voor wieltjes, maar Unitree zegt niets over hoe die zijn prestaties veranderen.

De pro-versie van de robot heeft zowel een LiDAR-sensor aan de voor- als achterkant, waardoor hij van het hele gebied om zich heen een goed dieptebeeld heeft. Verder is hij uitgerust met een HD-camera en een lamp, zodat hij altijd goed zicht heeft op de grond voor zich.

Hoewel Unitree ook robothonden verkoopt aan consumenten, is de A2 Stellar Explorer ontwikkeld voor industrieel gebruik – zoals het inspecteren van gevaarlijke omgevingen, uitvoeren van logistieke taken en assisteren bij reddingsoperaties.

Specs

Afmetingen (staand) 820mm x 440mm x 570mm Afmetingen (liggend) 720mm x 550mm x 220mm Gewicht (met batterij) 37 kg Functioneel bij temperaturen van -20 tot 55 graden Celsius Batterijduur zonder bagage 5 uur lopen, ongeveer 20 km Batterij duur met 25 kg bagage 3 uur lopen, ongeveer 12,5 km Max draagvermogen (stilstaand) 100 kg Snelheid 0 – 3,7 m/s (tot 5 m/s)

Bron: Unitree

Beeld: Unitree