Filmpje: wetenschappers vliegen dwars door orkaan Erin heen

Een van de drie vliegtuigen die de NOAA gebruikt om orkanen en andere stormen mee te trotseren. Beeld: NOAA.

Met een speciaal vliegtuig zijn wetenschappers door orkaan Erin gevlogen. En tijdens de vlucht maakten ze een video.

Stormjagers van de NOAA (het Amerikaanse KNMI) zijn dwars door orkaan Erin gevlogen. Wetenschappers van de NOAA trotseren vaker zulke tropische stormen. De vliegtuigen zijn namelijk uitgerust met allerlei wetenschappelijk apparatuur. Daarmee verzamelen ze data om betere voorspellingen te maken over het verloop van de orkaan en voor onderzoek.

‘Een gevaarlijke orkaan’

Erin ontwikkelde zich zaterdag razendsnel tot een categorie 5 orkaan, de hoogste categorie op de schaal van Saffir-Simpson. De NOAA registreerde windsnelheden tot wel 260 kilometer per uur.

Zondag was Erin afgezwakt naar een categorie 3 orkaan, maar op maandag was de kracht weer toegenomen tot categorie 4. “Je hebt te maken met een zware orkaan. De intensiteit fluctueert. Het is hoe dan ook een gevaarlijke orkaan”, zei Richard Pasch van het National Hurricane Center van de NOAA.

Lees ook:

Bovengemiddeld

De NOAA verwacht dat Erin deze route volgt. Donderdag zwakt de orkaan af van een Major Hurricane, naar een Hurricane. De kegel toont het verwachte pad van het centrum van de orkaan, niet de grootte van de storm. Ook ver buiten de kegel kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Beeld: NOAA.

De orkaan raast langs verschillende eilanden in het Caribisch gebied en komt uiteindelijk ook langs de oostkust van de Verenigde Staten. Maar naar verwachting komt Erin nergens aan land. Toch moeten kustgebieden rekening houden met krachtige wind, veel regen en gevaarlijke golven.

Erin is de eerste orkaan van het Atlantisch orkaanseizoen (dat loopt van 1 juni tot 30 november). De NOAA verwacht dat het seizoen dit jaar bovengemiddeld zal zijn. Het oceaanwater is namelijk warm waardoor er extra energie beschikbaar is voor het vormen van orkanen. Daarnaast is de passaat (een oostelijke wind die het hele jaar door waait) relatief zwak, waardoor stormen zich ongestoord kunnen ontwikkelen.

Bronnen: NOAA, AP News, BBC