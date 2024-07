Picture Perfect: wetenschappers vliegen dwars door orkaan Beryl heen

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: het oog van orkaan Beryl.

Het Atlantisch orkaanseizoen duurt van juni tot en met eind november. Doorgaans is het juni en juli nog rustig en breekt het pas echt los in augustus. Maar orkaan Beryl, die afgelopen twee weken delen van Midden- en Zuid-Amerika teisterde, doorbreekt dat patroon. Met windsnelheden van wel 270 kilometer per uur is Beryl een categorie 5 orkaan, de hoogste categorie op de schaal van Saffir-Simpson. Dat is nog nooit eerder voorgekomen zo vroeg in het seizoen.

Stormjagers gaan de orkaan in

De meeste mensen blijven het liefst zo ver mogelijk uit de buurt van zo’n verwoestende orkaan, maar de meteorologen en orkaanjagers van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) – het Amerikaanse KNMI – vlogen juist dwars door de storm heen. En dat is – verrassing – geen rustige vlucht.

“Het is alsof je in een achtbaan zit die door een autowasstraat gaat, maar dan zonder te weten wanneer de ups en downs zullen komen, of wat de volgende bocht is”, zegt Jonathan Zawislak, een van de stormjagers, tegen The New York Times. Eenmaal in het oog van de storm is het juist kalm en ziet Zawislak een prachtige blauwe lucht als hij omhoogkijkt.

Een van de drie vliegtuigen die de NOAA gebruikt om orkanen en andere stormen mee te trotseren. Beeld: NOAA.

Maar waarom zou je zo’n gevaarlijke vlucht maken? De vliegtuigen waarmee de wetenschappers van de NOAA de orkanen trotseren, zijn uitgerust met allerlei wetenschappelijk apparatuur. Daarmee verzamelen ze data om betere voorspellingen te maken over de levensloop van de orkaan en voor onderzoek.

Bekijk hieronder ook het korte filmpje dat een van de stormjagers maakte.



