Je telefoon wegleggen helpt niet tegen afleiding van werk

Als we onze telefoon niet binnen handbereik hebben, laten we onszelf door andere dingen afleiden, zoals onze laptop.

Iedereen heeft het wel eens geprobeerd. Als je je echt moet concentreren, leg je je telefoon even helemaal weg. Onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk hebben nu aangetoond dat dat helaas niet werkt. Heb je je telefoon niet bij de hand? Dan word je wel door iets anders afgeleid, zoals je laptop. Hierover schrijven de wetenschappers in het vakblad Frontiers in Computer Science.

Lees ook:

Mobiel weg

Onze telefoons zijn er helemaal op gemaakt dat wij ernaar blijven kijken. En ook als we er niet volledig mee bezig zijn, worden we er vaak door afgeleid. Eerder onderzoek van dezelfde wetenschappers heeft aangetoond dat we gemiddeld elke vijf minuten op onze telefoon kijken, en dat in 90 procent van de gevallen zónder melding. Vaak kijken we ook onbewust. Geen goed recept om je goed te concentreren voor die aankomende deadline.

Daarom leggen mensen soms als het echt nodig is hun mobiel aan de kant. Maar werkt dit daadwerkelijk goed om je beter te kunnen concentreren? De wetenschappers onderzochten dit bij 22 proefpersonen. Die vrijwilligers moesten twee dagen werken in een geluidsdichte privékamer. De eerste dag lag hun telefoon op het bureau waaraan ze met een laptop werkten. De volgende dag lag die op anderhalve meter afstand, oftewel: wilden ze op hun telefoon kijken, dan moesten ze opstaan.

Gewoonte

Wat bleek? Mensen zaten gemiddeld de helft minder op hun telefoon als ze daarvoor moesten opstaan. Maar hier zat wel een staartje aan. De proefpersonen werkten niet meer dan op de dag ervoor. Dit kwam doordat ze nu afleidingen vonden op hun laptop, en daarop bijvoorbeeld door sociale media gingen scrollen. Kortom, het had geen zin om de telefoon weg te leggen voor een betere werkdag.

Het probleem ligt dus niet bij de telefoon, maar bij onszelf. De hoofdonderzoeker, Maxi Heitmayer, zegt in een persbericht: “Het probleem zit hem niet in het apparaat zelf, maar in de gewoonten en routines die we met onze apparaten hebben ontwikkeld.”

Bronnen: Frontiers in Computer Science, EurekAlert!, New Scientist

Beeld: Unsplash/williamhook