Deze elf prachtige close-ups van de natuur wonnen prijzen

De winnaars van de Close-up Photographer of the Year zijn bekend. En er zitten echt weer toffe foto’s tussen.

Het onthullen van de verborgen wonderen van de wereld, dat is het doel van de Close-up Photographer of the Year-competitie (Cupoty). De zevende editie kon rekenen op ruim 12.000 inzendingen uit 63 landen. De absolute winnaar is de Australische fotograaf Ross Gudgeon. Met zijn onderwaterfoto van een ‘bloemkoolkoraal’ (Eunephthya thyrsoidea) in Indonesië werd hij eerste in de onderwatercategorie, maar won hij ook de algemene hoofdprijs.

Een jury van fotografen, wetenschappers, natuurkenners, journalisten en beeldredacteuren heeft in totaal honderd winnende foto’s gekozen. Die zijn onderverdeeld in elf categorieën. De categorie-winnaars kun je hieronder bewonderen. De andere finalisten vind je op cupoty.com.

Een zakje kikkereitjes

© Filippo Carugati/CUPOTY

De Italiaanse fotograaf Filippo Carugati fotografeerde deze 20 tot 30 centimeter grote zak met kikkereitjes aan een boomstam naast een vijver in een regenwoud in Madagaskar. Uit sommige eitjes waren al kikkervisjes gekropen die nog veilig in de geleiachtige zak zwommen. De jury beloonde deze bijzondere plaat met goud in de dierencategorie.

Succesvolle jacht

© Artur Tomaszek/CUPOTY

De Poolse Artur Tomaszek fotografeerde in Hong Kong hoe een lynxspin in één aanval meerdere termieten ving die bezig waren met hun paringsdans. Er vlogen die avond zoveel termieten rond dat ze constant in het gezicht van Tomaszek terechtkwamen, want ze kwamen ook nog eens af op de lichtflitsen van zijn camera. Maar het was het waard, want hij pakt met dit shot de eerste plaats in de spinnencategorie.

Blijf van mijn eten af!

Camberwell Beauty Nymphalis antiopa, Akershus, Norwa Flashing wings to frighten rivals

Larven van de wilgenhoutvlinder hadden een gat in een berkenboomstam gemaakt, waardoor er voedzaam sap uit sijpelde. Meerdere insecten kwamen op dat goedje af, maar deze rouwmantel won de strijd. De Noorse Pål Hermansen legde vast hoe de vlinder met haar vleugels fladderde om haar plek te verdedigen. Daarmee won de fotograaf in de categorie ongewervelde dieren.

Abstracte schimmelkunst

© Valeria Zvereva/CUPOTY

De Russische fotograaf Valeria Zvereva legde de lamellen (papierachtige ribben) onder de hoed van een paddenstoel op de gevoelige plaat vast. Deze kunstzinnige foto was de winnaar van de schimmelcategorie.

Invasie

© Imre Potyó/CUPOTY

In de zomer van 2024 stegen er in de buurt van het Hongaarse stadje Szentendre miljoenen haften (ook wel eendagsvliegen) op uit het water van de Donau. Gigantische zwermen kwamen af op de lichten van de stad die je hier in de achtergrond ziet. Dichte wolken van haften overspoelden de restaurants, wijnbars en concertzalen. Fotograaf Imre Potyó legde de invasie treffend vast en won daarmee in de insectencategorie.

IJsboom

© Sho Hoshino/CUPOTY

De Japanse fotograaf Sho Hoshino schoot deze plaat van een met rijp bedekte boom in de prefectuur Nagano in Japan. De jury beloonde hem met de eerste plaats in de landschapscategorie.

Portretfoto

© Laurent Hesemans/CUPOTY

De Belgische Laurent Hesemans won goud in de categorie ‘portretten van ongewervelden’. Hij maakte in Costa Rica een prachtig kiekje van een mot die verwant is aan de zijdevlinder.

Vergane glorie

© Minghui Yuan/CUPOTY

In een botanische tuin in China fotografeerde Minghui Yuan deze rottende lotusbladeren met daartussenin kleine vlotvarens. Dat leverde de eerste plaats op in de plantencategorie.

Goud voor koper

© Paul Kenny/CUPOTY

Dit is een koperen plaat die door alledaagse huishoudelijke materialen is aangetast en geoxideerd. Best een mooi plaatje, vond de jury. Het kreeg goud in de categorie ‘Studio Art’.

Bewakingsbijen

© Rithved Girish/CUPOTY

Rithved Girish (14) werd door de jury uitgeroepen tot jonge close-up-fotograaf van het jaar. De Indische tiener maakte een foto van een nest met steekloze bijen. De bijen die we hier zien bewaken de ingang van het nest, dat gemaakt is van was, hars en modder.

