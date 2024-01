Deze elf prachtige close-ups van de natuur wonnen prijzen

De winnaars van de Close-up Photographer of the Year zijn bekend. Ook twee Nederlanders vielen in de prijzen.

Het onthullen van de verborgen wonderen van de wereld, dat is het doel van de Close-up Photographer of the Year-competitie (Cupoty). De vijfde editie kon rekenen op duizenden inzendingen uit 67 landen. De absolutie winnaar is de Hongaarse fotograaf Csaba Daróczi. Met zijn foto van een vliegende boomklever, genomen vanuit een uitgeholde boomstam, won hij de hoofdprijs.

Een jury van fotografen, wetenschappers, natuurkenners, journalisten en beeldredacteuren heeft in totaal honderd winnende foto’s gekozen. Die zijn onderverdeeld in elf categorieën. De categorie-winnaars (waaronder twee Nederlanders) kun je hieronder bewonderen. De andere finalisten vind je op cupoty.com.

Categorie-winnaars

Gras onder de microscoop

© Gerhard Vlcek | cupoty.com

De Oostenrijker Gerhard Vlcek won de eerste plaats in de microcategorie met zijn foto van helmgras in een tuin in Wenen.

IJskoning

© Barry Webb | cupoty.com

Tuinman Barry Webb uit het Verenigd Koninkrijk won in de schimmelcategorie dankzij zijn foto van een kleine slijmzwam met een kroon van ijs bovenop zijn vruchtlichaam.

Jong talent

© Carlos Pérez Naval | cupoty.com

Carlos Pérez Naval werd door de jury uitgeroepen tot jonge close-up-fotograaf van het jaar. De Spaanse tiener zette een gekko die een muur beklimt op de gevoelige plaat.

Zuurbombardement

© René Krekels | cupoty.com

De Nederlandse natuurfotograaf René Krekels scoorde de eerste plaats in de insectencategorie met een foto van bosmieren die zuur afschieten om hun kolonie te verdedigen.

Bruiloftsgast

© Csaba Daróczi | cupoty.com

Naast overall-winnaar won Csaba Daróczi met deze foto van een vlinder op een bruiloftsfeest ook het goud in de vlinder- en libellencategorie.

Naamloze winnaar

© Tibor Molnar | cupoty.com

Dit beest heeft geen Nederlandse naam. Hoewel het insect (Stiphra) op een wandelende tak lijkt, valt het onder de sprinkhanen. De Amerikaan Tibor Molnar won met zijn close-up in de categorie ongewervelden.

Mozaïek

© Simon Theuma | cupoty.com

Een garnaal en een schitterend gekleurde zeester in Australië wonnen de onderwatercategorie voor Simon Theuma.

Winnende weerspiegeling

© Ria Bloemendaal | cupoty.com

Weerspiegeling van een bloeiende magnoliaboom in de plantentuin Trompenburg in Rotterdam. Ria Bloemendaal won met deze foto goud in de categorie planten.

Zelfgemaakt

© Elizabeth Kazda | cupoty.com

Dit beeld bestaat uit 64 verschillende foto’s van gekleurde garen. Deze samengestelde foto van de Amerikaanse Elizabeth Kazda won de eerste prijs in de categorie ‘Human Made’.

In de smaak

© Csaba Daróczi | cupoty.com

Csaba Daróczi viel in de smaak bij de jury, want ook in de categorie ‘intiem landschap’ ging hij er met de winst vandoor. Hij fotografeerde waterviolier in een kanaal in Hongarije.