Vijftien hilarische finalisten van de Comedy Wildlife Awards

Een leeuwenkoor, een onvrijwillige doop en een rokende eend. Deze finalisten van de Comedy Wildlife Awards zullen je zeker laten grinniken.
De fotografen Paul Joynson-Hicks MBE en Tom Sullam hadden een droom: een wedstrijd organiseren die zich richt op de luchtige en humoristische kant van natuurfotografie. In 2015 maakten ze hun droom werkelijkheid: de Nikon Comedy Wildlife Awards.
Voor alweer de elfde editie zijn meer dan 10.000 foto’s ingezonden, zowel door amateurs als professionele fotografen. Vandaag maakte de organisatie de veertig finalisten bekend. En daar zitten weer hilarische beelden tussen.
De jury, bestaande uit onder andere natuurfotografen en komieken, gaat deze shortlist nu beoordelen en de winnaars kiezen. Op 9 december onthullen de juryleden hun keuzes.
Hieronder hebben wij alvast onze vijftien favoriete finalisten op en rij gezet. Wil je ze allemaal zien? Dat kan hier!
Hoe kom ik nu bij mijn nest?
Een gent bij de Bempton Cliffs aan de oostkust van het Verenigd Koninkrijk.
Hoezo moet ik naar de tandarts?
Een egelvis voor de kust van Baja California Sur, een van de 31 Mexicaanse staten.
Bad hair day
Een grijze eekhoorn kruipt uit haar nest in een boom in Beacon Hill Park in de Canadese stad Victoria.
Gaat-ie weer…
Twee Chinese kraanvogels in Kushiro-shitsugen National Park in Japan.
Paniek!
Een zuidelijke geelsnaveltok lijkt in paniek te ontsnappen aan de naderende woestijnbuizerd in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZoeloe-Natal.
Onvrijwillige doop
Een gevecht tussen twee schreeuwkikkers in een vijver in de Amerikaanse staat Maine.
Vechten of knuffelen?
Twee Indische varaan tijdens het heetst van de strijd in een stadspark in Singapore.
Ochtendsigaretje
Een wilde eend in de Duitse stad Neumarkt.
Om je vingers bij af te likken
Een kroonsifaka in Madagaskar.
High-five!
Een spelende jonge gorilla in Rwanda.
Schat, moet dat nou?
Twee leeuwen tijdens een regenbui in de Serengeti in Tanzania.
Het leeuwenkoor
Drie gapende leeuwinnen in het Keniaanse wildreservaat Masai Mara.
Schapenherders
Deze vier koningspinguïns op de Falklandeilanden lijken de herders van een kudde schapen.
Cheese!
Een één jaar oude bruine beer in Finland laat zijn tanden zien.
Moet dat nou?
Twee ruziënde zeekoeten op het onbewoonde Noorse eiland Hornøya.
