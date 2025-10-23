Vijftien hilarische finalisten van de Comedy Wildlife Awards

Een leeuwenkoor, een onvrijwillige doop en een rokende eend. Deze finalisten van de Comedy Wildlife Awards zullen je zeker laten grinniken.

De fotografen Paul Joynson-Hicks MBE en Tom Sullam hadden een droom: een wedstrijd organiseren die zich richt op de luchtige en humoristische kant van natuurfotografie. In 2015 maakten ze hun droom werkelijkheid: de Nikon Comedy Wildlife Awards.

Voor alweer de elfde editie zijn meer dan 10.000 foto’s ingezonden, zowel door amateurs als professionele fotografen. Vandaag maakte de organisatie de veertig finalisten bekend. En daar zitten weer hilarische beelden tussen.

De jury, bestaande uit onder andere natuurfotografen en komieken, gaat deze shortlist nu beoordelen en de winnaars kiezen. Op 9 december onthullen de juryleden hun keuzes.

Hieronder hebben wij alvast onze vijftien favoriete finalisten op en rij gezet. Wil je ze allemaal zien? Dat kan hier!

Hoe kom ik nu bij mijn nest?

© Alison Tuck | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een gent bij de Bempton Cliffs aan de oostkust van het Verenigd Koninkrijk.

Hoezo moet ik naar de tandarts?

© Bingqian Gao | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een egelvis voor de kust van Baja California Sur, een van de 31 Mexicaanse staten.

Bad hair day

© Christy Grinton | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een grijze eekhoorn kruipt uit haar nest in een boom in Beacon Hill Park in de Canadese stad Victoria.

Gaat-ie weer…

© David Rice | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Twee Chinese kraanvogels in Kushiro-shitsugen National Park in Japan.

Paniek!

© Geoff Martin | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een zuidelijke geelsnaveltok lijkt in paniek te ontsnappen aan de naderende woestijnbuizerd in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZoeloe-Natal.

Onvrijwillige doop

© Grayson Bell | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een gevecht tussen twee schreeuwkikkers in een vijver in de Amerikaanse staat Maine.

Vechten of knuffelen?

© Jessica Emmett | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Twee Indische varaan tijdens het heetst van de strijd in een stadspark in Singapore.

Ochtendsigaretje

© Lars Beygang | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een wilde eend in de Duitse stad Neumarkt.

Om je vingers bij af te likken

© Liliana Luca | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een kroonsifaka in Madagaskar.

High-five!

© Mark Meth-Cohn | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een spelende jonge gorilla in Rwanda.

Schat, moet dat nou?

© Massimo Felici | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Twee leeuwen tijdens een regenbui in de Serengeti in Tanzania.

Het leeuwenkoor

© Meline Ellwanger | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Drie gapende leeuwinnen in het Keniaanse wildreservaat Masai Mara.

Schapenherders

© Ralph Robinson | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Deze vier koningspinguïns op de Falklandeilanden lijken de herders van een kudde schapen.

Cheese!

© Valtteri Mulkahainen | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een één jaar oude bruine beer in Finland laat zijn tanden zien.

Moet dat nou?

© Warren Price | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Twee ruziënde zeekoeten op het onbewoonde Noorse eiland Hornøya.

Benieuwd naar de winnaars van vorig jaar? Die zie je hier!