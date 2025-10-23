Word Abonnee

Vijftien hilarische finalisten van de Comedy Wildlife Awards

Tim Tomassen

23 oktober 2025 07:00

Leeuw schudt water uit zijn manen, leeuwin ernaast krijgt de volle lading, een van de finalisten van de comedy wildlife awards

© Massimo Felici | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een leeuwenkoor, een onvrijwillige doop en een rokende eend. Deze finalisten van de Comedy Wildlife Awards zullen je zeker laten grinniken.

De fotografen Paul Joynson-Hicks MBE en Tom Sullam hadden een droom: een wedstrijd organiseren die zich richt op de luchtige en humoristische kant van natuurfotografie. In 2015 maakten ze hun droom werkelijkheid: de Nikon Comedy Wildlife Awards.

Voor alweer de elfde editie zijn meer dan 10.000 foto’s ingezonden, zowel door amateurs als professionele fotografen. Vandaag maakte de organisatie de veertig finalisten bekend. En daar zitten weer hilarische beelden tussen.

De jury, bestaande uit onder andere natuurfotografen en komieken, gaat deze shortlist nu beoordelen en de winnaars kiezen. Op 9 december onthullen de juryleden hun keuzes.

Hieronder hebben wij alvast onze vijftien favoriete finalisten op en rij gezet. Wil je ze allemaal zien? Dat kan hier!

Hoe kom ik nu bij mijn nest?

Een gent bij de Bempton Cliffs aan de oostkust van het Verenigd Koninkrijk.
© Alison Tuck | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een gent bij de Bempton Cliffs aan de oostkust van het Verenigd Koninkrijk.

Hoezo moet ik naar de tandarts?

Een egelvis voor de kust van Baja California Sur, een van de 31 Mexicaanse staten.
© Bingqian Gao | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een egelvis voor de kust van Baja California Sur, een van de 31 Mexicaanse staten.

Bad hair day

Een grijze eekhoorn kruipt uit haar nest in een boom in Beacon Hill Park in de Canadese stad Victoria.
© Christy Grinton | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een grijze eekhoorn kruipt uit haar nest in een boom in Beacon Hill Park in de Canadese stad Victoria.

Gaat-ie weer…

Twee Chinese kraanvogels in Kushiro-shitsugen National Park in Japan, een van de finalisten bij Comedy Wildlife Awards
© David Rice | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Twee Chinese kraanvogels in Kushiro-shitsugen National Park in Japan.

Paniek!

Een zuidelijke geelsnaveltok lijkt in paniek te ontsnappen aan de naderende woestijnbuizerd in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZoeloe-Natal.
© Geoff Martin | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een zuidelijke geelsnaveltok lijkt in paniek te ontsnappen aan de naderende woestijnbuizerd in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZoeloe-Natal.

Onvrijwillige doop

Een gevecht tussen twee schreeuwkikkers in een vijver in de Amerikaanse staat Maine.
© Grayson Bell | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een gevecht tussen twee schreeuwkikkers in een vijver in de Amerikaanse staat Maine.

Vechten of knuffelen?

Twee Indische varaan tijdens het heetst van de strijd in een stadspark in Singapore, een van de finalisten bij Comedy Wildlife Awards
© Jessica Emmett | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Twee Indische varaan tijdens het heetst van de strijd in een stadspark in Singapore.

Ochtendsigaretje

Een wilde eend in de Duitse stad Neumarkt.
© Lars Beygang | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een wilde eend in de Duitse stad Neumarkt.

Om je vingers bij af te likken

Een kroonsifaka in Madagaskar, een van de finalisten bij Comedy Wildlife Awards
© Liliana Luca | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een kroonsifaka in Madagaskar.

High-five!

Een spelende jonge gorilla in Rwanda.
© Mark Meth-Cohn | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een spelende jonge gorilla in Rwanda.

Schat, moet dat nou?

Twee leeuwen tijdens een regenbui in de Serengeti in Tanzania.
© Massimo Felici | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Twee leeuwen tijdens een regenbui in de Serengeti in Tanzania.

Het leeuwenkoor

Drie gapende leeuwinnen in het Keniaanse wildreservaat Masai Mara.
© Meline Ellwanger | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Drie gapende leeuwinnen in het Keniaanse wildreservaat Masai Mara.

Schapenherders

Deze vier koningspinguïns op de Falklandeilanden lijken de herders van een kudde schapen.
© Ralph Robinson | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Deze vier koningspinguïns op de Falklandeilanden lijken de herders van een kudde schapen.

Cheese!

Een één jaar oude bruine beer in Finland laat zijn tanden zien, een van de finalisten bij Comedy Wildlife Awards
© Valtteri Mulkahainen | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een één jaar oude bruine beer in Finland laat zijn tanden zien.

Moet dat nou?

Twee ruziënde zeekoeten op het onbewoonde Noorse eiland Hornøya, een van de finalisten bij Comedy Wildlife Awards
© Warren Price | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Twee ruziënde zeekoeten op het onbewoonde Noorse eiland Hornøya.

Benieuwd naar de winnaars van vorig jaar? Die zie je hier!

Cover_KIJK_9_2025_website

Duik in de wereld van wetenschap, technologie en ruimtevaart met KIJK! Ontdek de meest fascinerende achtergronden, baanbrekende ontwikkelingen en de spannendste verhalen uit de ruimte.

Wil jij niets missen én profiteren van een scherpe aanbieding? Word nu lid van KIJK en lees meer voor minder!

Ga naar de aanbieding!

Reageren? Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

PODCAST

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."