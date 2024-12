Deze dierenfoto’s zijn uitgeroepen tot de grappigste van 2024

Milko Marchetti fotografeerde een eekhoorn die vast lijkt te zitten in een boom en mag zichzelf nu de winnaar van The Comedy Wildlife Photography Awards noemen.

In september waren de finalisten van The Comedy Wildlife Photography Awards al bekend gemaakt, maar vandaag weten we eindelijk ook wie de winnaar is. De hoofdprijs gaat dit jaar naar de Italiaanse Milko Marchetti voor zijn foto van een eekhoorn die vast lijkt te zitten in een in een boom (zie hierboven).

“Ik heb door de jaren heen heel veel foto’s van eekhoorns geschoten in Italië”, zegt Marchetti. “Maar deze vond ik echt grappig, het is namelijk zo’n vreemde positie; het is precies het moment waarop de eekhoorn zijn achterpoten losmaakt van de stam om zijn schuilplaats in te gaan. Telkens als ik dit beeld laat zien op de natuurseminars van mijn plaatselijke fotoclub, barst het publiek in lachen uit, dus ik moest hem wel inzenden!” Een goede keuze, want hij won hiermee de hoofdprijs. Zijn foto versloeg ruim negenduizend andere inzendingen.

De fotowedstrijd kent naast de hoofdprijs nog negen andere categorieën. De winnaars daarvan zie je hieronder.

‘Ik weet het ook niet man’

© Jose Miguel Gallego Molina | Nikon Comedy Wildlife Photo Awards 2024 | Insect Category

Bellenblazer

© Eberhard Ehmke | Nikon Comedy Wildlife Photo Awards 2024 | Reptile Category

Auw!

© Damyan Petkov | Nikon Comedy Wildlife Photo Awards 2024 | Bird Category

Jager wordt prooi?

© Przemyslaw Jakubczyk | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024 | Fish & Other Aquatic Animals Category

Ongemakkelijk glimlach

© Kingston Tam | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024 | Nikon Young Photography Category

Kleffe ouders

© Sarthak Ranganadhan | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024 | Nikon Junior Category

Bad feather day

© Tapani Linnanmäki | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024 | People’s Choice Category

Hoewel de meeste winnaars werden gekozen door de jury, won deze plaat van een zeearend de publieksprijs.

Zoomies



Dit filmpje van een vos met de ‘zoomies‘ van Kevin Lohman won in de video-categorie.

Een tak is het beste speelgoed

© Flynn Thaitanunde-Lobb | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024 | Portfolio Category

Zeer hooggeprezen inzendingen

De tien foto’s hieronder wonnen geen prijs, maar de jury heeft wel erg om ze moeten lachen en benoemde ze daarom tot hooggeprezen inzendingen.

© Andy Rouse | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024 © Jan Piecha | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024 © Marti Phillips | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024 © Ralph Robinson | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024 © Randy Herman | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024 © Takashi Kubo | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024 © Sanjay Patil | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024 © Artur Stankiewicz | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024 © Arvind Mohandas | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024 © Leslie McLeod | Nikon Comedy Wildlife Awards 2024

Benieuwd naar de winnaars van vorig jaar? Die zie je hier.