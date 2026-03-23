Picture Perfect: acht komische dierenfoto’s

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: acht komische dierenfoto’s.

De Nikon Comedy Wildlife Awards is een wedstrijd die draait om de grappigste dierenfoto’s. Sinds kort is het mogelijk om foto’s in te zenden voor de editie van 2026. Om dat aan te jagen, deelt de organisatie nu een aantal shots die vorig jaar niet hadden gewonnen, maar wel erg grappig zijn.

Op een daarvan prijkt deze brilkaaiman in het Braziliaanse draslandgebied Pantanal. Het reptiel lijkt bijzonder tevreden met zijn modeaccessoires: twee oranje passiebloemvlinders. Deze vlinders gaan vaak boven de ogen van kaaimannen zitten om mineralen uit hun zoute krokodillentranen op te zuigen.

Om de zeven foto’s hieronder moesten wij ook even grinniken.

Roze snavel

© Arindam Saha | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Fotograaf Arindam Saha: “In april bezocht ik een klein dorpje in de Himalaya om vogels te spotten. Tijdens mijn reis kwam ik een vlekkeelmeestimalia tegen die nectar uit een bloem aan het drinken was. Plotseling bleef er een stukje bloem aan zijn snavel hangen. Binnen een fractie van een seconde schudde de vogel het er af. Ik had het geluk dat ik een paar foto’s van dat vluchtige moment kon maken.”

Oeps…

© Arindam Saha | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Fotograaf Bernard Beauné: “Ik was getuige van dit tafereel in het Keniaanse Masai Mara-wildreservaat, waar twee jonge leeuwen met hun moeder aan het spelen waren; ze rolden met haar in het rond totdat een van hen in een nogal ongemakkelijke en onhandige situatie terechtkwam…”

Menage à quatre

© John Harris | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Deze vrouwtjespad was populair. Drie mannetjes wilden graag met haar voorplanten. Ze kijkt alsof ze niet erg onder de indruk is.

Golfgevaar

© Michael Lambie | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Fotograaf Michael Lambie: “Er is geen twijfel mogelijk: kangoeroes zijn dol op golfbanen. Mensen bieden hen veiligheid en er is volop vers gras en schaduw om van te genieten. Toen ik in de buurt van Mareeba in Queensland (Australië) verbleef, stond ik vroeg op om de kangoeroes te bekijken. Meestal lagen ze gewoon wat te luieren, maar deze ochtend zag ik er in de verte een op een green staan. Plotseling reikte hij naar voren en greep de vlag, vastbesloten om ermee te vechten. Omdat hij niet wist hoe hij moest reageren op het uitblijven van een reactie, liet de kangoeroe uiteindelijk zijn tegenstander en de green voor wat ze waren.”

Buikspieren!

© Scott Kalter | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Fotograaf Scott Kalter: “Hoe lang kun je die houding volhouden? Ik vind het altijd geweldig om vogels te fotograferen die vanaf een zitplaats wegvliegen. Die eerste krachtige vleugelslag en dan: weg! Dit kleine holenuiltje had een andere aanpak bedacht, en dat leek prima te werken.”

I believe I can fly

© Stefan Botha| Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Deze zeeolifant lijkt zich prima te vermaken een strand in West-Kaap (Zuid-Afrika).

18+

© Timothy Parrant | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Tja… wat zullen we hier eens over schrijven…

