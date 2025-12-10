Deze dierenfoto’s zijn uitgeroepen tot de grappigste van 2025

Mark Meth-Cohn fotografeerde een gorilla die zijn acrobatische talenten liet zien en mag zichzelf nu de winnaar van de Comedy Wildlife Awards noemen.

In oktober waren de finalisten van de Nikon Comedy Wildlife Awards al bekendgemaakt, maar vandaag weten we eindelijk ook wie de winnaar is. De hoofdprijs gaat dit jaar naar de Britse Mark Meth-Cohn voor zijn foto van een jonge mannetjesgorilla die danst.

“We brachten vier onvergetelijke dagen door met trektochten door het mistige Virunga-gebergte (in Rwanda, red.), op zoek naar de gorillafamilies die daar leven”, vertelt Meth-Cohn. “Op deze specifieke dag kwamen we een grote familiegroep tegen die bekend staat als de Amahoro-familie. Ze waren verzameld in een open plek in het bos, waar de volwassenen rustig aan het eten waren terwijl de jongen enthousiast aan het spelen waren. Eén jong mannetje wilde vooral zijn acrobatische talenten laten zien: hij draaide pirouettes, maakte salto’s en gaf hoge trappen. Het was een waar genot om naar zijn optreden te kijken en ik ben heel blij dat ik zijn speelse karakter in deze foto heb kunnen vastleggen.”

Met deze plaat verslaat Meth-Cohn ruim 10.000 andere inzendingen. Maar de fotowedstrijd kent naast de hoofdprijs ook nog categoriewinnaars. Daar kun je hieronder om grinniken.

Moet dat nou?

© Warren Price | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 | Bird Category

Twee ruziënde zeekoeten op het onbewoonde Noorse eiland Hornøya.

Blij ei

© Jenny Stock | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 | Fish & Other Aquatic Animals Category

Een 8 centimeter grote naakte slijmvis (Plagiotremus rhinorhynchos) steekt zijn kop uit zijn huis, een koraal voor de kust van de Filipijnen.

Onvrijwillige doop

© Grayson Bell | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 | Reptile, Amphibian & Insect Category

Een gevecht tussen twee schreeuwkikkers in een vijver in de Amerikaanse staat Maine.

Hit the dancefloor!

© Paula Rustemeier | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 | Young Photographer Category

Spelende vossen in een zanderige vallei in Nederland.

Mmm lekker…

© Maggie Hoffman | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 | Amazing Internet Portfolio Category

Een jonge vrouwtjeschimpansees pulkt in haar neus en eet het snotje op.

Zeer hooggeprezen inzendingen

De tien foto’s hieronder wonnen geen prijs, maar de jury heeft wel erg om ze moeten lachen en benoemde ze daarom tot hooggeprezen inzendingen.

Hoe kom ik nu bij mijn nest?

© Alison Tuck | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een gent bij de Bempton Cliffs aan de oostkust van het Verenigd Koninkrijk.

Het leeuwenkoor

© Meline Ellwanger | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Drie gapende leeuwinnen in het Keniaanse wildreservaat Masai Mara.

Om je vingers bij af te likken

© Liliana Luca | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een kroonsifaka in Madagaskar.

Cheese!

© Valtteri Mulkahainen | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een één jaar oude bruine beer in Finland laat zijn tanden zien.

Bad hair day

© Christy Grinton | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een grijze eekhoorn kruipt uit haar nest in een boom in Beacon Hill Park in de Canadese stad Victoria.

Riep je mij?

© Annette Kirby | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een Stellers zeearend steekt zijn kop op uit de sneeuw op het Japanse eiland Hokkaido.

Simba in het echt

© Bret Saalwaechter | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een welp en twee leeuwinnen in het de Serengeti in Tanzania.

Zachte landing

© Erkko Badermann | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een roodkeelduiker in Finland.

Apencircus

© Kalin Botev | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Spelende bavianen in een boom in het Hwange Nationaal Park in Zimbabwe.

Ughh, moet dat nou mama?

© Mark Meth-Cohn | Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Een moedergorilla in het Virunga-gebergte in Rwanda geeft haar kind een kusje, maar hij/zij lijkt er niet zo blij mee.

