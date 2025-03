Picture Perfect: goochelende mot

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een nachtvlinder met een bijzondere staart.

Misschien heb je deze mot al eens eerder voorbij zien komen. Vanwege zijn karakteristieke staart en mooie groene kleur is hij een inspiratiebron voor kunst, zoals illustraties, sieraden en modeontwerpen. Sommige mensen vinden hem zelfs zo mooi, dat ze hem permanent op hun huid zetten in de vorm van een tattoo. De motten staan ook symbool voor zeldzaamheid en tijdelijkheid, want hun volwassen leven als nachtvlinder duurt niet lang – meestal slechts een week. Ze hebben niet eens een mond of spijsverteringsstelsel; ze leven alleen nog maar om voort te planten.

Lees ook:

In de war

Vleermuizen peuzelen deze insecten graag op. Zij zijn net zoals de maanvlinder ’s nachts in het donker actief. Vleermuizen maken daarom gebruik van echolocatie. Ze produceren heel hoge geluiden, en gebruiken de weerkaatsende geluidsgolven om een beeld te krijgen van hun omgeving en prooien. Maar de Amerikaanse maanvlinder maakt het met zijn staart erg moeilijk. Voor de roofdieren lijkt het namelijk net alsof het midden van de nachtvlinder verder naar achter ligt dan in werkelijkheid het geval is, en daardoor grijpen ze vaak mis.

Bron: Natgeoanimals

Beeld: Unsplash/sara-parlier