Filmpje: twee humanoïde robots werken samen om een slaapkamer op te ruimen

In een video van het Amerikaanse bedrijf Figure is te zien hoe twee humanoïde robots samen een slaapkamer opruimen en een bed opmaken.

Je huis schoon en opgeruimd houden is een flinke klus. In de toekomst krijg je misschien hulp van humanoïde (oftewel mensachtige) robots. Hoewel ze nog volop in ontwikkeling zijn, worden ze steeds beter in huishoudelijke taken. Dat blijkt ook uit de nieuwste video van het Amerikaanse bedrijf Figure.

In het demonstratiefilmpje zie je hoe twee Figure 03-robots een slaapkamer opruimen. Ze hangen een jas op, doen een laptop en boek dicht, schuiven een bureaustoel aan, ruimen een koptelefoon op en gooien afval in de prullenbak. Als spectaculaire afsluiter werken ze samen om een bed op te maken, waarbij ze het dekbed weer netjes over het matras leggen. De hele opruimactie duurt slechts 2 minuten. Toegegeven: de meeste slaapkamers zullen waarschijnlijk een stuk rommeliger zijn dan deze.

In de video hieronder zie je het tweetal in actie.

Grote uitdaging

Volgens Figure was vooral het opmaken van het bed een grote uitdaging. De twee autonome robots hebben allebei een eigen besturingssysteem en staan niet direct met elkaar in verbinding. Ze moeten daarom voortdurend elkaars bewegingen analyseren en voorspellen wat de ander vervolgens zal doen. Daarbij communiceren ze door met hun hoofd te knikken.

Daarnaast is het dekbed zelf een moeilijk object: het heeft niet één vaste vorm en geen duidelijke manier om het vast te pakken. De robots moeten dus zowel inschatten waar ze het dekbed kunnen grijpen als wat de ander gaat doen. Deze voorspellingen moeten ze tientallen keren per seconde bijstellen, terwijl de stof voortdurend vouwt, verschuift en onder spanning staat door hun gezamenlijke bewegingen.

Helix 02

Veel oudere robots werken met gescheiden systemen voor bijvoorbeeld lopen, balanceren, grijpen en waarnemen. Daardoor moeten ze tijdens een taak vaak korte pauzes inlassen om hun volgende stap te berekenen: ze lopen naar een object, stoppen even om hun stabiliteit te herberekenen, en voeren daarna pas de volgende handeling uit, zoals het oppakken van het object.

De robots van Figure worden daarentegen aangestuurd door Helix 02, een neuraal netwerk dat alle sensor- en cameragegevens samen verwerkt en de volledige lichaamsbeweging in één keer aanstuurt. In plaats van losse stappen achter elkaar uit te voeren, kan de robot zijn acties continu en vloeiend uitvoeren. Tegelijkertijd past het systeem zijn gedrag in real time aan wanneer de situatie verandert.

Eerder liet Figure al zien dat Helix 02 humanoïde robots in staat stelt om kleding te vouwen en een vaatwasser uit te ruimen.



Bronnen: Figure

Openingsbeeld: Figure